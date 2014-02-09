هالیوود پروژه ضد ایرانی «سپتامبرهای شیراز» را کلید زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، دالیا سافر نویسنده ایرانی-آمریکایی که با نوشتن اولین رمانش با عنوان «سپتامبرهای شیراز» به شهرت رسید اکنون شاهد ساخته شدن فیلمی هالیوودی بر مبنای این رمان خواهد بود.

این رمان که به زبان انگلیسی نوشته شده و بر زندگی یک خانواده در شیراز در دوران شاه و انقلاب اسلامی تمرکز دارد، زندگی این خانواده یهودی را تا نیویورک دنبال می کند.

خانواده سافر در سال 1982 و در حالی که او 10 ساله بود، از ایران مهاجرت کرد. پدر او در یک روز از سپتامبر (شهریور) سال 1981 در دفترش در تهران دستگیر شد و نویسنده در همه کتابش ادعا می کند که تنها جرم وی یهودی بودنش بود، در حالی که نیروهای امنیتی او را جاسوس اسراییل می دانستند. این همه بهانه ایست تا نویسنده به روزهای خوش گذشته در دوره شاه نقب بزند و ثروتمند بودن خانواده اش را بهانه ای برای قرار گرفتن در این حالت بنامد.

اکنون اعلام شده سلما هایک بازیگر مکزیکی با بازی در این درام، وارد فضایی سیاسی می شود. در این فیلم شهره آغداشلو که برای بازی در فیلم «خانه ای از شن و مه» نامزد اسکار 2003 شده بود، از دیگر بازیگران این فیلم خواهد بود. وین بلر این فیلم را کارگردانی می کند.

جرارد باتلر بازیگر فیلم «300» از تهیه کنندگان این فیلم است.

این کتاب که در سال 2009 برنده جایزه سامی روهر که هر سال به ادبیات یهودی تعلق می گیرد شده است، به فهرست اولیه جایزه ایمپک دوبلین و جایزه اورنج نیز راه یافت و برنده جایزه قلم رابرت بینگام شد. این کتاب نامزد جایزه کتاب ملی یهودی سال 2007 نیز شده بود و از سوی نیویورک تایمز به عنوان قابل توجه ترین کتاب سال انتخاب شد.

«سپتامبرهای شیراز» نقدهای مثبت متعددی نیز دریافت کرد و وال استریت ژورنال نقدی با عنوان «داستان ترور در ایران» بر آن نوشت و نیویورک تایمز آن را «از دست رفته در تهران» خواند.

داستان این کتاب درباره اسحاق امین فروشنده سنگ های قیمتی است که پس از انقلاب به اشتباه و به ظن جاسوسی دستگیر می شود. ناپدید شدن او نگرانی خانواده اش را به دنبال دارد و آنها را در وضعیت جدیدی از ترس و نگرانی و سردرگمی قرار می دهد. اسحاق در زندان در خطر مرگ است و شکنجه می شود و همسر و فرزندان او با درک واقعیت درمی یابند که باید به زودی سفری را برای رهایی از این وضعیت در پیش بگیرند.

این کتاب 368 صفحه ای به زبان انگلیسی نوشته شده و هارپر ناشر آن است.

هایک قرار است در نقش همسر این مرد تاجر و مادر خانواده بازی کند که شخصیت اصلی فیلم است. آغداشلو نیز نقش خدمتکاری را بازی می کند که پسرش زمانی برای مرد زندانی کار می کرد.

فیلمبرداری این فیلم قرار است ماه آوریل شروع شود.

کمپانی میلنیوم دیروز در جشنواره فیلم برلین اعلام کرد این فیلم را می سازد.