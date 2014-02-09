برندگان جوایز بهترین تدوین سال آمریکا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «یخ زده»، «20 پا تا ستاره شدن»، «برکینگ بد»، «هوملند» و «آفیس» دیگر برندگان جوایز این اتحادیه بودند.

در مراسمی که دیشب برای انتخاب بهترنی تدوین در سنمای آمریکا رد سال گذشته برگزار شد، کریستوفر روز تدوینگر «کاپیتان فیلیپس» و جی کسیدی ، کریسپیت استراترز و آلن بومارتن تدوینگران فیلم «کلاهبرداری آمریکایی» جوایز بهترین فیلم درام و بهترین فیلم کمدی یا موزیکال سال را از آن خود کردند.

شصت و چهارمین مراسم اهدای جوایز بهترین تدوین سینمای آمریکا، در حالی برندگان خود را انتخاب کرد که در 9 مورد از 10 انتخاب سال های اخیر، برنده این جوایز به عنوان برنده اسکار در بخش تدوین نیز انتخاب شد.

در عین حال از میان 10 انتخاب سال های اخیر، 6 فیلمی که به عنوان برنده جایزه انجمن تدوینگران سینمای آمریکا انتخاب شده اند، به عنوان بهترین فیلم سال اسکار نیز انتخاب شدند.

«کاپیتان فیلیپس» که فیلمی درباره گروگانگیری یک کشتی آمریکایی توسط دزدان دریایی سومالیایی است، با بازی تام هنکس امسال موفقیت های زیادی کسب کرد. این فیلم که توسط پل گرینگراس کارگردانی شده جایزه طلایی ادی برای بهترین فیلمساز سال را نیز برای وی به ارمغان آورد.

این فیلم در رقابت با «جاذبه»، «12 سال یک برده»، «او» و «نجات آقای بنکس» این موفقیت را کسب کرد.

فیلم «کلاهبرداری آمریکایی» به کارگردانی دیوید اوراسل نیز که بر مبنای عملیات اف.بی.آی در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد است، جایزه دوم ادی را برای کسیدی و استراترز به ارمغان آورد. اوراسل سال پیش با فیلم «دفترچه بارقه امید» همین موفقیت را کسب کرده بود.

این فیلم در رقابت با «آگوست: اوسیج کانتی»، «درون لوین دیویس»، «نبراسکا» و «گرگ وال استریت» این موفقیت را به دست آورد.

جایزه یک عمر دستاورد هنری نیز به ریچارد هالسی که در سال های پیشتر اسکار تدوینگری را برای «راکی» دریافت کرده بود و رابرت سی.جونز که جایزه اسکار را برای نوشتن «بازگشت به خانه» برده بود و سه بار دیگر نامزد اسکار شده بود، تعلق گرفت.

در بخش تلویزیونی نیز اسکیپ مک دونالد سومین جایزه ادی خود را برای مجموعه تلویزیونی «برکینگ بد» دریافت کرد.

«یخ زده» نیز جایزه بهترین تدوین انیمیشن را برد و «20 پا تا ستاره شدن» نیز جایزه بهترین تدوین یک فیلم بلند مستند را دریافت کرد. «ترور پرزیدنت کندی» نیز جایزه تدوین مستند تلویزیونی را دریافت کرد.

دیگر برندگان سریال های تلویزیونی «آفیس»، «هوملند»، «پشت شمعدان»، «آنتونی برودین» و «ترور پرزیدنت کندی» بودند.

«آفیس» جایزه بهترین تدوین سریال نیم ساعته را گرفت و «برکینگ بد» جایزه بهترین تدوین سریال یک ساعته را نصیب خود کرد.