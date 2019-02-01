به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، امشب (جمعه شب) در مراسم سالانه تدوینگران سینمای آمریکا که در هتل بورلی هیلتون برگزار میشود، سه چهره برجسته سینما با دریافت جوایز اِدی تجلیل میشوند.
در این مراسم گییرمو دل تورو با دریافت جایزه افتخاری ادی طلایی تجلیل میشود. وی که مسیر موفقیت را با دریافت جایزه منتقدان جشنواره کن در سال ۱۹۹۳ برای نخستین فیلمش با عنوان «کرونوس» شروع کرد، نویسنده، کارگردان و تهیهکننده مکزیکی است که به عنوان یکی از استعدادهای انکارناشدنی تصویرهای خیالی و ترسناک مطرح بوده است. «هزارتوی پن»، «حاشیه اقیانوس آرام»، «قلهای به رنگ خون» «میمیک» و «ستون فقرات شیطان» از دستاوردهای وی در این زمینه هستند. او با فیلم «شکل آب» ۱۳ نامزدی اسکار کسب کرد و جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردان را برد.
در همین مراسم جرولد ال. لودویک با دریافت جایزه افتخاری یک عمر دستاورد هنری تجلیل میشود. وی که کارش را به عنوان تدوینگر برای یونیورسال شروع کرد، تهیه کننده و نویسنده هم هست و یکی از برجستهترین تدوینگران تلویزیونی امروز محسوب میشود. او دو جایزه امی به همین دلیل دریافت کرده و تدوینگر فیلمهایی چون «اتوبوسی به نام هوس» بوده است. «کوجک»، «دارا و ندار»، «دش و لیل» شماری از کارهای به یاد ماندنی تلویزیونی وی هستند.
علاوه بر این کریگ مککی نیز با دریافت جایزه افتخاری یک عمر دستاورد هنری تجلیل میشود. این تدوینگر نیویورکی که دو نامزدی اسکار برای فیلمهای «سکوت برهها» و «قرمزها» در کارنامه دارد و نامزدی امی را برای سریال درام در سال ۱۹۷۸ دریافت کرده کارش را از دهه ۱۹۷۰ آغاز کرده است. وی همکار جاناتان دمی در «ملوین و هاوارد» بوده است.
تدوینگران سینمای آمریکا (ACE)از سال ۱۹۵۰ کار خود را شروع کرده و انجمنی برای تدوینگران فیلم است. این انجمن که از همان سال هر سال مراسم شامی به افتخار تدوینگران نامزد جوایز اسکار برگزار میکند، از سال ۱۹۶۲ شروع به اهدای جایزه به برترینهای این رشته برای تدوین در سینما و تلویزیون کرد.
سال ۲۰۱۹ شصت و نهمین دورهای است که جوایز ادی اهدا میشود.
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