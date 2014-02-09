به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی پس از صحبت‌های محمود خوراکچی پس از شکست تیم میثاق برابر دبیری تبریز، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در شان و شخصیت خانوادگی من گفتن و شنیدن دشنام و ناسزا خصوصا فحش ناموسی هیچ جایگاهی نداشته و از بابت شنیدن حرف‌های آقای خوراکچی بسیار متاسف هستم. امیدوارم بیش از ۱۵ نفری که در لحظه صحبت من با ایشان حضور داشتند، عدم هرگونه بیان ناسزا و اهانت از سوی بنده به وی را تایید کنند.

وی تصریح کرد: ناراحتی آقای خوراکچی کاملا برایم قابل درک است زیرا ایشان که افتخار خود را نباختن به تیم‌های تبریزی را می‌دانست را از دست داده و اکنون باید نظاره‌گر قهرمانی تیم فوتسال دبیری تبریز در لیگ برتر فوتسال کشور باشد که صد البته برای ایشان و دوستانشان دردناک است.

مدیر آکادمی پزشکی باشگاه دبیری تبریز اضافه کرد: آقای خوراکچی که ادعای دوستی و رفاقت چندین ساله با وحید شمسایی را دارند، چرا در بازی رفت دبیری با میثاق در تهران که به پدر و برادر وحید شمسایی شدیدترین توهین‌های ناموسی صورت گرفت، از فوتسال دلزده نشدند؟

وی در ادامه با بیان اینکه خوراکچی بین اهالی فوتسال به جنجال آفرین و حاشیه‌سازی مشهور بوده و استاد این کار به شمار می‌رود، تاکید کرد: اما اینبار همین حاشیه‌سازی در تبریز باعث باخت تیمش شد. بنده به ایشان و تمام کسانی که چشم دیدن موفقیت تیم‌های آذربایجانی را ندارند و سال‌هاست در ورزشگاه‌ها با انواع دشنام‌های قومیتی و ناموسی تیم‌های آذربایجانی را مورد نوازش قرار می‌دهند، توصیه می‌کنم که در رفتارشان تجدید نظر نمایند.

رحیمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش سایت باشگاه دبیری آنرا منعکس کرده است، خطاب به خوراکچی گفت: آنقدر شهامت دارم که اگر کار اشتباهی را کرده باشم، طلب معذرت و بخشش داشته باشم، اما مطمئن هستم که از طرف بنده هیچ دشنام و فحش ناموسی به ایشان و هیچکس دیگر داده نشده و شخصیت من و مجموعه خانواده دبیری اجازه هتک حرمت و توهین به شخصیت‌ها را نمی‌دهد. از آقای افتخاری (رئیس کمیته فوتسال) انتظار دارم جلو هجمه سنگین علیه تیم دبیری در این هفته های پایانی را بگیرد.

خوراکچی بعد از شکست تیم میثاق تهران از تیم دبیری در هفته بیستم لیگ برتر فوتسال، رحیمی پزشک تیم دبیری را به فحاشی متهم کرده بود.