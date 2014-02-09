عیادت فرمانده نیروی هوایی ارتش از عکاس انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان حسن شاه‌صفی به همراه حجت‌الاسلام والمسلمین ولی‌الله صبری رییس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش، امیر سرتیپ دوم نداف‌نیا رئیس بیمارستان بعثت نهاجا و دیگر فرماندهان و مسئولان ارشد این نیرو از حسین پرتوی که هم‌اکنون در بستر بیماری بسر می‌برد، عیادت و دلجویی کردند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با تجلیل از عکس تاریخی پرتوی در بهمن 57، گفت: حسین پرتوی کسی است که هنرش تاریخ‌ساز بوده است.

وی افزود: نیروی هوایی ارتش در ادامه حمایت‌های خود از حسین پرتوی، به مدت یک سال دیگر نیز بخشی از هزینه درمان وی را پرداخت خواهد کرد.

در ادامه این دیدار، سیاوش پرتوی فرزند این عکاس پیشکسوت که حرفه پدر خود را دنبال می‌کند، با تقدیر و تشکر از کمک‌های نیروی هوایی ارتش اظهار کرد: در طی شش سالی که پدرم از بیماری رنج می‌برده، تنها دل‌خوشی ما نیروی هوایی ارتش بوده است.