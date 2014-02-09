به گزارش خبرنگار مهر،بخشی از متن پیام‌ها و بیانیه‌های این تشکل‌ها به شرح ذیل است:

سازمان جوانان حزب اسلامی کار در بیانیه ای اعلام کرد: ایام الله دهه فجر یادآور حضور پرشور مردمی و به خصوص جوانانی است که همه هستی خویش را نثار اسلام کرده و از خون خویش مزرعه دین را آبیاری کردند.

"سازمان جوانان حزب اسلامی کار"، به عنوان بدنه ارتباط با جوانان حزب اسلامی کار با جوانان ایران زمین با ندای لبیک گویان در 22 بهمن در خیابان ها حضور به هم می رسانند.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در بیانیه ای اعلام کرد: سی و پنجمین گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در سال حماسه سیاسی پیام آور این است که ملت ایران در هیچ زمانی در مقابل رژیم های زورگو سرخم نخواهند کرد.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از آحاد ملت بزرگوار ایران جهت شرکت پرشکوه در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن دعوت به عمل می آورد تا همانند گذشته حضوری پرشور و وحدت آفرین داشته و مشت محکمی بر بدخواهان انقلاب اسلامی بکوبند.

جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد: جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ضمن تبریک فرارسیدن سی و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی به همه آزادگان و مسلمانان جهان و تاکید بر ایستادگی بیش از پیش همه سیاستمداران کشور و درخواست محاکمه و مجازات برای خائنان به ملت در فتنه 88 از همه آحاد ملت به منظور شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت به عمل می‌آورد تا بار دیگر اقتدار و عظمت نظام اسلامی به نمایش گذاشته شده و تمام گزینه های روی میز دشمنان منکوب گردد.

جمعیت جوانان انقلاب اسلامی از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن دعوت بعمل آورد.

حزب جمعیت جوانان انقلاب اسلامی دخالت بیگانگان را به هر شکل و بهانه ای در امور داخلی ایرانیان نفی می کند و اجازه نمی دهد از اختلاف های طبیعی داخلی سوءاستفاده ای صورت پذیرد و همه آحاد مردم فداکار میهن عزیز را به شرکت در آیین های ویژه این روز تاریخ ساز دعوت می کند.

حزب مردمی اصلاحات از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن دعوت بعمل آورد.

حزب مردمی اصلاحات در آستانه یوم الله 22 بهمن بیانیه ای به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر صادر و از مردم برای حضور گسترده در انتخابات دعوت کرد.

از کلیه آحاد مردم شهیدپرور اسلامی در سراسر ایران و جهان، احزاب و سیاسیون و تشکل ها و سایر نهادها دعوت می کند یکبار دیگر دشمنان قسم خورده انقلاب را مایوس کرده و با حضور پرشور خود در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن مایه وحدت، همدلی و دوستی فی مابین آحاد مختلف کشور شوند تا درس دیگری باشد برای جهانیان.

آیت الله جنتی در آستانه بزرگداشت یوم‌الله 22 بهمن و دعوت مردم به حضور در راهپیمایی باشکوه این روز، پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است: ویژگی امسال، تهدیدهای گستاخانه و شاخ و شانه کشیدن‌های بی‌ادبانه آمریکا است که مانند همیشه ملت غیور و دشمن‌شکن ایران روز 22 بهمن با حضور میلیونی در سراسر کشور با شعار «مرگ بر آمریکا و هیهات من‌الذّله» پاسخ آنها را خواهد داد و مشتهای پولادین خود را بر دهان آنان خواهد کوبید و مقاومت و وحدت‌کلمه و ولایت‌پذیری خود را به رخ آنها خواهد کشید تا بدانند این ملت با صلابت و استوار تا پای جان در حمایت از اسلام و انقلاب خود ایستاده و هرگز تسلیم قدرت‌های سلطه‌گر و خون‌خوار و غارتگر نخواهد شد.

بنیاد پانزده خرداد نیز در پیامی آورده است: مجموعه کارکنان بنیاد 15 خرداد نیز همگام و هماهنگ با تمامی هموطنان در راهپیمایی پرشکوه سالروز پیروزی انقلاب عظیم ایران شرکت کرده و از کلیه اصناف و اقشار مردم خداجو و همیشه در صحنه این مرز و بوم نیز دعوت می نماید تا با برپایی هر چه تمام تر این همبستگی تاریخی، اقتدار همیشگی خود و حمایت مستحکم از آرمان ها و اهداف والای شهدا و امام شهدا را جلوه گر شوند.

جامعه اسلامی ورزشکاران نیز با صدور بیانیه ای در آستانه 22 بهمن با یادآوری رشادت های جانبازان، ایثارگران و شهدایی که در راه سربلندی میهن عزیز اسلامی جان خود را فدا کرده اند از همه امت اسلامی به ویژه ورزشکاران، قهرمانان و پهلوانان کشور دعوت می کندد تا در راهپیمایی دشمن شکن و سرنوشت ساز 22 بهمن امسال پرشورتر از سال های گذشته در صفوف نورانی امت همیشه در صحنه ایران حضور پیدا کنند.

‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت سی‌و‌پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی؛ ‌پیروی از ولایت فقیه و حضور مستمر ملت در صحنه‌های نیاز انقلاب و نظام را رمز موفقیت و پیش‌روندگی انقلاب اسلامی و ناکامی استکبار جهانی و جبهه وسیع دشمنان ایران اسلامی اعلام و بر حضور گسترده مردم در راهپيمايي 22 بهمن تاكيد كرد.

بیانیه می افزاید: ضمن اعلام تجدید میثاق ‌با حضرت امام راحل‌ و شهیدان همیشه جاوید انقلاب و دفاع مقدس و بیعت دوباره با ولی فقیه زمان و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (‌مدظله العالی) و دعوت از اقشار و آحاد مختلف ملت رشید و انقلابی ایران برای حضور پرشور و گسترده در جشن‌های پیروزی انقلاب و راهپیمایی سراسری 22 بهمن ماه سال 92 اعلام مي‌دارد.



در بیانیه فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز می خوانیم: دهه فجر یادآور یاد و خاطره معمار انقلاب خمینی کبیر(ره) که تا ابد نام بلندش بر جریده زرین تاریخ ودر قلب ملت قهرمان ایران و تمامی آزادی خواهان جهان ثبت و ضبط گردیده است. دهه فجر یادآور یاد و خاطره معمار انقلاب خمینی کبیر(ره) که تا ابد نام بلندش بر جریده زرین تاریخ ودر قلب ملت قهرمان ایران و تمامی آزادی خواهان جهان ثبت و ضبط گردیده است.

این بیانیه می افزاید: فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت این ایام از حضور حداکثری اقشار مختلف به ویژه زنان مومن و متعهد انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن کمال تشکر و سپاسگذاری را اعلام می‌نماید.

همچنین جمعیت جوانان انقلاب اسلامی در بیانیه ای به مناسبت قیام تاریخی بهمن 1357 ضمن درود بر روان پاک همه شهیدانی که انقلاب و ملت را وامدار خود کرده اند و رحمت خدا بر دل های پاک ایثارگران، آزادگان، خاندان سربلند شهیدان و همه زنان و مردان آزاده ای که همواره و فداکارانه در عرصه سرنوشت حضور داشته اند و خواهند داشت بر این باور است که انقلاب 1357 صدای ملتی بود که پیشینه چند سده مبارزه با استعمار و سلطه اجانب را به همراه خود و در این راه هزینه های فراوانی را نیز پرداخته کرده است.