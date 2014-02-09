به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، الکس سوسی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران، برای سعید مظفری‌‎زاده آرزوی موفقیت کرد.

در این نامه آمده است:

ما نامه‌ای از فدراسیون فوتبال ایران دریافت کردیم مبنی بر اینکه سعید مظفری‌زاده داور بین‌المللی فوتبال ایران از دنیای داوری خداحافظی کرده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا بر خود لازم می‌داند که در قدردانی از یکی از داوران بین‌المللی خوش نام آسیا سهمی داشته باشد چرا که می‌داند این داور از رزومه بسیار خوبی برخوردار است. کنفدراسیون فوتبال آسیا برای مظفری‌زاده در دیگر عرصه‌های زندگی‌اش آرزوی موفقیت می‌کند.