به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در حکم دکتر گودرزی برای خادم آمده است: به موجب این ابلاغ به عنوان نماینده تام الاختیار اینجانب برای پیگیری فرآیند خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای فرهنگی و ورزشی استقلال و پرسپولیس منصوب میشوید.
انتظار دارم با مدنظر قرار دادن قوانین و مقررات و با هماهنگی نهادها و سازمانهای ذی ربط ضمن شفافسازی مسائل مالی این دو باشگاه و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس و بازرس قانونی و منتخب مجمع (سازمان حسابرسی) نتیجه را به اینجانب گزارش دهید.
بدیهی است معاونان و مدیران ذیربط در وزارت متبوع و هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای فرهنگی و ورزشی استقلال و پرسپولیس همکاری لازم را با جنابعالی خواهند داشت.
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