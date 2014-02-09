به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در حکم دکتر گودرزی برای خادم آمده است: به موجب این ابلاغ به عنوان نماینده تام الاختیار اینجانب برای پیگیری فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‎های فرهنگی و ورزشی استقلال و پرسپولیس منصوب می‌شوید.

انتظار دارم با مدنظر قرار دادن قوانین و مقررات و با هماهنگی نهادها و سازمان‌های ذی ربط ضمن شفاف‌سازی مسائل مالی این دو باشگاه و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس و بازرس قانونی و منتخب مجمع (سازمان حسابرسی) نتیجه را به اینجانب گزارش دهید.

بدیهی است معاونان و مدیران ذیربط در وزارت متبوع و هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های فرهنگی و ورزشی استقلال و پرسپولیس همکاری لازم را با جنابعالی خواهند داشت.