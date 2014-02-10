مشکلات پیمانکار کارخانه سیمان دشتی برای دریافت تسهیلات/ لزوم رفع موانع پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه سیمان مند دشتی در دو فاز اجرایی تقسیم شده که فاز اول شامل بخش‌های بونکر تغذیه آسیاب سیمان، آسیاب سیمان، سیلوی سیمان و بارگیری است که عملیات اجرایی این فاز در بخش ساختمانی، ساخت ماشین آلات مکانیکی داخلی، تامین تجهیزات سیستم تاسیسات، ساخت تجهیزات سیستم برق و کنترل و همچنین برق‌رسانی به کارخانه به اتمام رسیده است.

عملیات نصب ماشین آلات مکانیکی از ابتدای مهرماه سال 91 آغاز شد و عملیات نصب تجهیزات برقی و الکتریکی نیز از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده است و در حال حاضر هاپرگچ و بونکر های تغذیه آسیاب سیمان راه اندازی و باردهی شده است.

البته مشکلاتی در زمینه دریافت تسهیلات برای پیمانکار طرح ایجاد شده است که همین موضوع باعث شده تا شاهد کندی روند پیشرفت آن باشیم.

استاندار بوشهر به همراه تعدادی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر صبح دوشنبه در این کارخانه بازدید کردند و مشکلات این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

بانک عامل پس از یک سال هنوز در پرداخت تسهیلات اقدامی نکرده است

مدیر عامل کارخانه سیمان مند دشتی در دیدار با استاندار بوشهر بوشهر با اشاره به اینکه این پروژه بدون دریافت تسهیلات به تست آزمایشی درآمده اضافه کرد: تمامی ماشین آلات خارجی خریداری شده است.

آرمان ثنایی بیان کرد: بعد از شش سال پیگیری در خصوص پرداخت تسیهلات علیرغم اینکه مصوبه پرداخت آن گرفته شده ولی هنوز یک سال از مصوبه پرداخت می گذرد و بانک عامل هنوز در پرداخت این تسهیلات اقدامی نکرده است.

وی گفت: اگر این تسهیلات پرداخت شود تا 18 ماه دیگر این پروژه به بهره برداری می‌رسد که نقش بسزایی در حوزه اقتصاد و اشتغال‌زایی در استان وشهرستان به همراه خواهد داشت.

مدیر عامل کارخانه سیمان مند دشتی همچنین خواستار تعریض جاده دسترسی به این پروژه شد.

موانع پروژه کارخانه سیمان مند دشتی بر طرف شود

استاندار بوشهر نیز از مدیر عامل کازخانه سیمان خواست تا آخرین پیگری‌های صورت گرفته به معاون برنامه ریزی استاندار ارائه دهد تا در اسرع وقت پیگیر رفع مشکلات این پروژه باشیم.

مصطفی سالاری افزود: هم اکنون پیشرفت فیزیکی کارخانه سیمان مند دشتی مطلوب است ولی موانعی سر راه این پروژه وجود دارد که باید هر چه زودتر این موانع برطرف شودتا پروژه به بهره برداری برسد.

وی به آلایندگی زیست محیطی نیز اشاره و تاکید کرد: حتما از فیلترهای استفاده شود که عوارض زیست محیطی و آلایندگی نداشته باشند تا مردم به راحتی زندگی خود بپردازند.