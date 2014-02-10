به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست نوبل‌خوانی شهر کتاب به بررسی آثار آلبر کامو با محوریت رمان «بیگانه» اختصاص خواهد داشت. کامو، «بیگانه» را در سال 1942 منتشر کرد و این اثر مهم‌ترین رمان اوست.

کامو یکی از پرارج‌ترین نویسندگان فرانسوی پس از جنگ جهانی بود و آثارش او را به عنوان رمان‌نویس و نمایش‌نامه‌نویس جهانی مطرح کرده است. «بیگانه» یکی از مهم‌ترین آثار ادبیات قرن بیستم است و با شخصیت‌ غیرعادی و رازی که در خود دارد، یکی از تکان‌دهنده‌ترین آثار ادبی این مقطع زمانی است. ‌آلبر کامو در سال 1975 برنده‌ جایزه‌ی نوبل شد.

سومین نشست نوبل‌خوانی شهر کتاب در روز یک‌شنبه 27 بهمن از ساعت 16:30 با حضور لیلی گلستان مترجم رمان بیگانه و بلقیس سلیمانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

ورود و صحبت عموم علاقه‌مندان درباره رمان مذکور، در این نشست بدون مانع است.