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۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۳۷

«فرزند پنجم» دوریس لسینگ در نشست نوبل‌خوانی

«فرزند پنجم» دوریس لسینگ در نشست نوبل‌خوانی

نشست نوبل‌خوانی با دوریس لسینگ در قالب یکی از نشست‌های نوبل‌خوانی در شهر کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوریس می لسینگ، نویسنده‌ انگلیسی و برنده‌ چندین جایزه‌ معتبر ادبی در سال 2007 برنده‌ جایزه‌ نوبل شد. او یازدهمین زنی است که جایزه‌ نوبل ادبیات را به دست آورده است.

«دفترچه‌ی طلایی»، «خاطرات یک نجات‌یافته» و «تابستان پیش از تاریکی» از مطرح‌ترین آثار این نویسنده‌اند. رمان «فرزند پنجم» هم، سی‌ و‌ پنجمین اثر وی است. این اثر قصه‌ زوجی را بیان می‌کند که مسیر زندگی‌شان با تولد پنجمین فرزندشان که یک کودک طبیعی نیست، تغییر می‌کند.

لسینگ در نوشته‌هایش درون‌مایه‌های گوناگونی را آزموده که از آن‌ها می‌توان به 3 درون‌مایه‌ سوسیالیستی، روان‌شناختی و علمی‌ ـ تخیلی و گوتیک اشاره کرد.

دهمین جلسه‌ نوبل‌خوانی در شهر کتاب به نوبل‌خوانی با لسینگ و با محوریت رمان «فرزند پنجم» اختصاص دارد که روز یک‌شنبه 30 شهریور از ساعت 16:30 با حضور مجتبی گلستانی و بلقیس سلیمانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود و ورود به این جلسه برای علاقه‌مندان هم آزاد است.

کد مطلب 2372005

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