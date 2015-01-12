به گزارش خبرگزاری مهر، اوکتاویو پاز شاعر، مقاله‌نویس و اندیشمند سیاسی مکزیکی، از شاعران برجسته‌ قرن بیستم است که در ایران نیز شناخته و آثار او به فارسی ترجمه شده است.

کتاب «هزار توی تنهایی» که توجهات زیادی را به او جلب کرد، به کاوش در میراث مکزیک می‌پردازد و شعر بلندش به نام «سنگ آفتاب» نمادی از تنهایی افراد و جست‌وجوی آنان برای اتحاد با دیگران است. پاز در سال ۱۹۹۰ برنده‌ی جایزه‌ ادبی نوبل شد.

دوازدهمین نشست نوبل‌خوانی شهر کتاب به تحلیل و بررسی اشعار اوکتاویو پاز اختصاص دارد که روز یکشنبه ۲۸ دی از ساعت ۱۶:۳۰در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

در این نشست اولیسس کانچولا سفیر مکزیک در ایران، فؤاد نظیری مترجم اشعار اوکتاویو پاز و بلقیس سلیمانی درباره‌ آثار او سخن می‌گویند.