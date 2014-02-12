سید حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت عملیات اجرایی ساخت سد کوچری اظهار داشت: سد کوچری از نظر فنی آماده آبگیری است و در صورت تملک کامل اراضی روستای کوچری سال آینده وارد مدار بهره برداری خواهد شد.

وی در این خصوص تصریح کرد: تاکنون 90 درصد از اراضی کشاورزی و باغات روستای کوچری تملک شده است و در حال حاضر نیاز به تامین اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان برای تملک باقی اراضی و املاک مسکونی ساکنان روستا مورد نیاز است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان قم یادآور شد: در صورت تامین اعتبار تملک، روستا ظرف مدت 2 الی سه ماه تخلیه می شود و ما می توانیم سال آینده سد را برای اولین بار با یک سوم ظرفیت آن آبگیری کنیم و به ترتیب شرایط برای سال 93 بهتر خواهد شد.

وی افزود: اما در صورتی که اعتبارات در زمان مقرر تخصیص پیدا نکند و روستا تا پایان فروردین 93 تخلیه نشود، برای تامین آب قم مانند سال 92 از ذخیره آب سدهای 15 خرداد و گلپایگان استفاده می شود و شرایط مشابه سال 92 در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.