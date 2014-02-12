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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۰

در صورت تملک روستای کوچری؛

سد کوچری در سال 93 به بهره برداری می‌رسد

سد کوچری در سال 93 به بهره برداری می‌رسد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم از آبگیری سد کوچری در سال 93 در صورت تملک کامل روستای کوچری خبر داد.

سید حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت عملیات اجرایی ساخت سد کوچری اظهار داشت: سد کوچری از نظر فنی آماده آبگیری است و در صورت تملک کامل اراضی روستای کوچری سال آینده وارد مدار بهره برداری خواهد شد.

وی در این خصوص تصریح کرد: تاکنون 90 درصد از اراضی کشاورزی و باغات روستای کوچری تملک شده است و در حال حاضر نیاز به تامین اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان برای تملک باقی اراضی و املاک مسکونی ساکنان روستا مورد نیاز است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان قم یادآور شد: در صورت تامین اعتبار تملک، روستا ظرف مدت 2 الی سه ماه تخلیه می شود و ما می توانیم سال آینده سد را برای اولین بار با یک سوم ظرفیت آن آبگیری کنیم و به ترتیب شرایط برای سال 93 بهتر خواهد شد.

وی افزود: اما در صورتی که اعتبارات در زمان مقرر تخصیص پیدا نکند و روستا تا پایان فروردین 93 تخلیه نشود، برای تامین آب قم مانند سال 92 از ذخیره آب سدهای 15 خرداد و گلپایگان استفاده می شود و شرایط مشابه سال 92 در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

 

کد مطلب 2235024

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