  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۷

از هفتم اسفند/

نخستین نمایشگاه بهاره خراسان رضوی در مشهد برپا می‌شود

نخستین نمایشگاه بهاره خراسان رضوی در مشهد برپا می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور اقتصاد و بین الملل استانداری خراسان رضوی گفت: نخستین نمایشگاه بهاره استان هفتم تا 15 اسفند، در شهر مشهد برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رسولیان با اشاره به ابلاغیه ی وزارت صنعت معدن و تجارت، هدف از برپایی این نمایشگاه را رفع نیاز قشرهای مختلف جامعه به خصوص قشرهای کم درآمد عنوان کرد و افزود: محل برپایی آن، حدفاصل آرامگاه خواجه ربیع و میدان امام حسین (ع) است.

وی گفت: در این نمایشگاه تمام اقلام مورد نیاز خانواده ها از جمله مواد غذایی، میوه و تره بار و پوشاک با بهترین کیفیت و کم ترین قیمت عرضه خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اقتصاد و بین الملل استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: این نمایشگاه با حضور فعال صنوف تولیدی و توزیعی مشهد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2235035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها