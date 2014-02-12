به گزارش خبرگزاری مهر، علی رسولیان با اشاره به ابلاغیه ی وزارت صنعت معدن و تجارت، هدف از برپایی این نمایشگاه را رفع نیاز قشرهای مختلف جامعه به خصوص قشرهای کم درآمد عنوان کرد و افزود: محل برپایی آن، حدفاصل آرامگاه خواجه ربیع و میدان امام حسین (ع) است.

وی گفت: در این نمایشگاه تمام اقلام مورد نیاز خانواده ها از جمله مواد غذایی، میوه و تره بار و پوشاک با بهترین کیفیت و کم ترین قیمت عرضه خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اقتصاد و بین الملل استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: این نمایشگاه با حضور فعال صنوف تولیدی و توزیعی مشهد برگزار خواهد شد.