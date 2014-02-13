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۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۱

طبق رده‌بندی جدید فیفا؛

سقوط چهار پله‌ای فوتبال ایران/ سی و هشتم در جهان، اول در آسیا

سقوط چهار پله‌ای فوتبال ایران/ سی و هشتم در جهان، اول در آسیا

فوتبال ایران در جدیدترین رده‌بندی منتشر شده از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال با چهار پله سقوط مواجه شده و در رده سی و هشتم قرار گرفته است هرچند که در میان تیم‌های آسیایی همچنان صدرنشین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین رنکینگ فدراسیون بین‌المللی فوتبال در سال 2014 میلادی امروز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس رنکینگ منتشر شده که در آن اسپانیا همچنان صدرنشین است، فوتبال کشورمان با سقوط مواجه شده است.

بر این اساس فوتبال ایران در این رده‌بندی با 4 پله سقوط و 729 امتیاز در میان برترین‌های جهان جایگاه 38 را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که فوتبال ایران در این رده‌بندی و در میان تیم‌های آسیایی همچنان برترین تیم است.

در این رده‌بندی ژاپن دومین تیم برتر آسیایی است که با 601 امتیاز در رده 50 جهان قرار دارد. استرالیا با 571 امتیاز در اختیار دارد در رده 53 جهان و سوم آسیاست ضمن اینکه ازبکستان هم با 569 امتیاز چهارمین تیم برتر آسیا به حساب می‌آید. ازبک‌ها در رده 57 جهان قرار دارند.

در دومین رده‌بندی فیفا در سال میلادی جاری، اسپانیا همچنان صدرنشین است و آلمان، آرژانتین و پرتغال هم در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند. رده‌بندی 10 کشور برتر جهان در رنکینگ جدید فیفا به این شرح است:

1- اسپانیا 1506 امتیاز (بدون تغییر)
2- آلمان 1314 امتیاز (بدون تغییر)
3- آرژانتین1255 امتیاز (بدون تغییر)
4- پرتغال 1219 امتیاز (یک پله صعود)
5- کلمبیا 1211 امتیاز (یک پله سقوط)
6- سوئیس 1159 امتیاز (2 پله صعود)
7- اروگوئه 1157 امتیاز (یک پله سقوط)
8- ایتالیا  1135 امتیاز (یک پله سقوط)
9- برزیل  1125 امتیاز (یک پله صعود)
10- هلند 1122 امتیاز (یک پله سقوط)

 

کد مطلب 2235485

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