سامانه خرید اینترنتی آرد در بروجرد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلی پور صبح جمعه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان در محل فرمانداری ویژه بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درگذشته مصرف آرد روزانه در نانوایی ها نوسان داشت و تعداد کیسه مصرفی آرد به طور دقیق مشخص نبود.

وی تصریح کرد: طی سال گذشته تصمیم گرفته شد برای ساماندهی مصرف روزانه آرد نانوایی ها طرح کارتکس خرید آرد اجرا شود.

رئیس اداره غله بروجرد افزود: این طرح از اول مهر ماه سال جاری در بروجرد و به دنبال آن مصرف روزانه آرد هر نانوایی مشخص شد.

گلی پور با بیان اینکه 303 نانوایی در سطح شهرستان وجود دارد ادامه داد: از این تعداد 34 نانوایی پروانه کار ندارند که با انجام امور مربوطه موظف هستند تا پایان سال جاری پروانه کار بگیرند.

رئیس اداره غله بروجرد افزود: روزانه 120 تن آرد در سطح شهرستان مصرف می شود.