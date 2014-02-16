کارخانه آجرپزی دهدشت معطل تسهیلات بانکی/ نان بیکاران دهدشتی آجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، احداث کارخانه آجرپزی شهر دهدشت در سال 86 به تصویب رسید و عملیات احداث آن در سال 87 آغاز شد اما هم اکنون به دلیل کمبود اعتبار، بر زمین مانده است.

این کارخانه که در نوع خود بزرگترین کارخانه در جنوب کشور است، به علت عدم همکاری بانکها در ارائه تسهیلات تعطیل بوده تا رویای جوانان دهدشتی برای اشتغال در بزرگترین واحد صنعتی دهدشت رنگ واقعیت نگیرد و نانشان آجر شود.

این کارخانه که در روستای "چنگلوا" و در بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه واقع شده است در حال حاضر 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت عدم حمایت مسئولان این طرح به تعطیلی کامل کشیده می شود.

این در حالی است که با بهره‌برداری از این پروژه مشکل تامین دو نوع آجر سفال بام و آجر کف در سطح استان رفع خواهد شد و حتی استانهای همجوار نیز از تولیدات آن بهره مند خواهند شد.

با این حال هم اکنون آجر مورد نیاز استان کهگیلویه و بویراحمد از استانهای خوزستان، اصفهان و فارس وارد می‌شود اما با بهره برداری از این پروژه، این استان از واردات آجر بی نیاز خواهد شد.

سرنوشت یک کارخانه در منطقه ای محروم

طی سالهای اخیر مسئولین وعده های زیادی برای رفع مشکلات این طرح سرمایه گذاری دادند و حتی جزء 27 طرح مهر ماندگار قرار گرفت تا در پایان کار دولت قبل به بهره برداری برسد اما مهری از مهر ماندگار هم ندید.

قائم مقام کارخانه آجرپزی دهدشت در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این یک کارخانه نیست بلکه مجموعه ای است که هدف آن کمک به رشد صنعتی این منطقه بوده است.

مریم اجلالی با بیان اینکه رشد صنعتی، رشد اقتصادی و فرهنگی را به دنبال می آورد، افزود: با بهره برداری از این کارخانه، مردم به سمت کار مثبت هدایت می شوند و بسیاری از مشکلات اجتماعی حل می شود.

وی بیان کرد: این طرح که در سال 86 به تصویب رسید به دلایل متعدد از جمله تحریم های اقتصادی و مسائل ارزی به مدت 18 ماه به تعویق افتاد.

اجلالی با اشاره به اینکه این کارخانه در 25 هکتار زمین در سال 87 کلنگ زنی شد، گفت: برآورد اولیه این طرح 233 میلیارد ریال بوده است که از این مبلغ 12میلیارد و 450 میلیون تومان ارزی و 107 میلیارد ریال آن ریالی بوده است.

وی اظهار داشت: تاکنون بیش از 255 میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده است اما در حال حاضر به دلیل افزایش بی رویه قیمت ها و مسائل دیگر، دچار مضیقه مالی شده ایم.

راه اندازی کارخانه با هشت میلیارد تسهیلات

قائم مقام کارخانه آجرپزی دهدشت با بیان اینکه در حال حاضر این کارخانه 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، خاطرنشان کرد: ماشین آلات خط اول این کارخانه نصب شده و در صورت تامین منابع مالی در بهار 93 به بهره برداری می رسد.

اجلالی اضافه کرد: در سال گذشته با رایزنی هایی که انجام شده بود قرار شد هشت میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به این کارخانه اختصاص داده شود اما متاسفانه تا به امروز محقق نشده است.

وی تصریح کرد: بهره برداری از این کارخانه نقش مهمی در رشد اشتغال زایی در این شهرستان دارد.

قائم مقام کارخانه آجرپزی دهدشت با بیان اینکه صنایع بزرگ در یک منطقه تغییر کیفی ایجاد می کنند، گفت: پروژه های بزرگی مانند این کارخانه در یک منطقه محروم مانند شهرستان کهگیلویه برای به سرانجام رسیدن نیازمند پشتیبانی مسئولان هستند.

اجلالی مهمترین مشکل کارخانه آجرپزی دهدشت را مشکل مالی عنوان کرد و افزود: امیدواریم با رفع این مشکل، رشد صنعتی را در شهرستان کهگیلویه شاهد باشیم.

کارخانه آجر دهدشت مرهمی بر زخم بیکاری شهرستان کهگیلویه

همچنین فرماندار شهرستان کهگیلویه در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: کارخانه ها و صنایع تولیدی در هر جامعه ای نقش فزاینده ای در ایجاد اشتغال پایدار دارند و یکی از نهاد های توسعه اقتصادی در هر جامعه ای هستند.

ابراهیم جعفری با بیان اینکه کارخانه آجر یکی از بزرگترین صنایع در شرایط فعلی در شهرستان کهگیلویه است، افزود: تکمیل و راه اندازی این کارخانه می تواند منافع و مزایای زیادی را برای این شهرستان به همراه داشته باشد.

وی اشتغال زایی مستقیم را یکی از مهمترین مزایای راه اندازی کارخانه آجرپزی در این شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: بهره برداری از این کارخانه منجر به جذب بخشی از جوانان تحصیل کرده و متخصص شهرستان و یا نیروهای کارگری و خدماتی در سطوح پایین تر از طریق بکارگیری مستقیم در سایت کارخانه می شود.

جعفری یادآور شد: با راه اندازی کارخانه آجرپزی دهدشت، حدود 100 نفر به طور مستقیم در این کارخانه مشغول فعالیت می شوند.

تاثیر مثبت راه اندازی کارخانه بر بخش مسکن

وی با بیان اینکه فعالیت کارخانه آجرپزی دهدشت می تواند به طور غیرمستقیم نیز به افزایش سهم اشتغال در این شهرستان کمک کند، گفت: با شروع فعالیت این کارخانه، بیش از 300 نفر به طور غیر مستقیم مشغول کار می شوند.

فرماندار شهرستان کهگیلویه شناخت بیشتر استعدادها، ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در این شهرستان را از دیگر مزایای بهره برداری از این کارخانه نام برد.

جعفری خاطرنشان کرد: رونق کارخانه آجرپزی دهدشت موجب افزایش میل و رغبت سایر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این شهرستان خواهد شد.

وی به هزینه ساخت و ساز مسکن در شهرستان کهگیلویه اشاره کرد و افزود: تولید آجر در این شهرستان می تواند موجب کاهش هزینه ساخت و ساز مسکن شود زیرا در این صورت آجر با هزینه کمتری به دست مصرف کننده می رسد.

فرماندار شهرستان کهگیلویه رونق بخش مسکن و افزایش ساخت و ساز در این شهرستان را از دیگر مزایای بهره برداری از کارخانه آجرپزی دهدشت نام برد.

جعفری با اشاره به اینکه در سال گذشته با تایید نهاد ریاست جمهوری و تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد هشت میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی جهت تکمیل طرح پرداخت شود، اضافه کرد: این مبلغ تاکنون پرداخت نشده است اما استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیگیر این موضوع است.

آزمونی برای مسئولین در حمایت از سرمایه گذاری

شهرستان کهگیلویه فاقد کارخانجات صنعتی بزرگ است و از طرفی با خیل جوانان بیکاری روبروست که یافتن شغلی آبرومند تنها آرزویشان شده است.

کارخانه آجر و سفال دهدشت هم اکنون نیازمند همراهی و حمایت مسئولان برای تسریع در بهره‌برداری است تا با راه اندازی آن، میزان بیکاری در سطح شهرستان تا حدی کاهش یافته و اقتصاد منطقه نیز با رشد مواجه شود.

با این حال حمایت از این پروژه حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و آزمونی برای مسئولین در این زمینه است. اگر چه در گذشته مسئولان از این آزمون سربلند بیرون نیامدند.

.......................

گزارش و عکس: مرضیه جوشن