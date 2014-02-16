افزایش سرمایه بانک ملت به 40 هزار میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت با حضور بیش از 92 درصد سهامداران و به ریاست علیرضا لگزایی رییس هیات مدیره، مرادپور ناظر و نماینده دولت، صادقی نماینده شرکت سرمایه گذاری صباتامین و بهاری مدیر امور حقوقی بانک ملت تشکیل شد و افزایش سرمایه بانک از 33 هزار و 100 میلیارد ریال به 40 هزار میلیارد ریال با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید.

محمدرضا ساروخانی مدیرعامل بانک ملت در این مجمع گزارشی از ضرورت افزایش سرمایه، برنامه های توسعه ای و برنامه های آتی بانک ارایه کرد و با اشاره به خصوصی شدن بانک ملت در سال 1387 با سرمایه 13 هزار و 100 میلیارد ریال افزود: از همان ابتدای خصوصی شدن و برداشته شدن محدودیت های دولتی، افزایش سرمایه متناسب با توسعه فعالیت ها، در اولویت استراتژی های اساسی مدیران بانک قرار گرفت به نحوی که سرمایه بانک در چندین مرحله ابتدا به 16 هزار میلیارد ریال، سپس به 20 هزار میلیارد ریال و پس از آن از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به 33 هزار و 100 میلیارد ریال افزایش یافت.

مدیرعامل بانک ملت سرمایه را برای بانک به مثابه قلب برای بدن انسان خواند و گفت: افزایش سرمایه می تواند پتانسیل های نهفته بخش های فعال بانک را به فعلیت درآورد.

وی با اشاره به انجام مقدمات اولیه برای افزایش سرمایه بانک ملت از 33 هزار و 100 میلیارد ریال به 40 هزار میلیارد ریال تاکید کرد: با تصویب سهامداران، مرحله نهایی این افزایش از محل سود انباشته سهامداران انجام می شود.

ساروخانی با بیان این نکته که افزایش سرمایه از سوی سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی هم مورد تایید قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه باعث افزایش پایه سرمایه بانک به 68 هزار و 968 میلیارد ریال، بهبود نسبت کفایت سرمایه به 13.05 درصد، افزایش توان وام دهی به 862 هزار و 100 میلیارد ریال و افزایش سقف مجاز سرمایه گذاری در اوراق بهادار و حضور در بازارهای بین المللی می شود. هرچه میزان سرمایه بانک بیشتر شود قدرت آن برای فعالیت در حوزهای مختلف بیشتر می شود.

به گفته مدیرعامل بانک ملت، خالص حاشیه سود این بانک در سال جاری منفی پنج صدم درصد بوده که در سال 92 به مثبت 27 صدم درصد افزایش خواهد یافت و با برنامه های در دست اقدام، در سال های آتی، افزایش معناداری خواهد داشت. آماده کردن شرکت های تابعه بانک ملت برای ورود به بازار سرمایه از دیگر اقدامات در دست انجام است.