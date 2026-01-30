به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «قایق‌سواری در تهران» پس از گذشت ۲۵ سال از اکران «دختری با کفش‌های کتانی»، همکاری مجدد پیمان قاسم‌خانی در مقام نویسنده را با رسول صدرعاملی در مقام کارگردان رقم زده است.

فیلم سینمایی «قایق‌سواری در تهران» به کارگردانی رسول صدرعاملی برای حضور در چهل‌و چهارمین جشنواره فیلم فجر آماده شد.

در خلاصه داستان «قایق‌سواری در تهران» آمده است: «مازیار محقق، مرد میانسالی‌است که پس از ۲۵سال از آمریکا به ایران برگشته تا با دختر جوانی که با او فاصله سنی زیادی دارد، ازدواج کند.»

پیمان قاسم‌خانی، علاوه بر نویسندگی فیلمنامه این اثر، بازی در نقش اصلی را بر عهده داشته و همچنین سحر دولتشاهی، زهرا داودنژاد، محمد بحرانی، بنیتا افشاری، آرمیتا قبادی و کسری پرتوی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«قایق‌سواری در تهران» به تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی، در موسسه تصویرشهر تهیه و تولید شده و همچنین طراحی لوگوی آن را ابراهیم حقیقی بر عهده داشته است.

فهرست سایر عواملی اصلی فیلم به شرح ذیل است: مدیر فیلمبرداری آرمان فیاض، تدوین بهرام دهقانی، موسیقی ستار اورکی، طراحی و ترکیب صدا علیرضا علویان، مدیر صدابرداری طاهر پیشوایی، طراح صحنه حجت اشتری، طراح لباس آزاده قوام، طراح جلوه‌های ویژه‌ی بصری محمد برادران، طراح گریم مهرداد میرکیانی، مدیر برنامه‌ریزی ایمان توکلی، سرپرست گروه کارگردانی درنا مدنی، عکاس حسن شجاعی، منشی صحنه فرشته حجازی، تصویربردار پشت صحنه محمدحسام حدادیان، مدیر روابط عمومی فاطمه ترکاشوند، مدیرتولید پیمان حمیدی، مجری طرح مهدی سهرابی، جانشین تهیه کننده مصطفی کمیجانی.