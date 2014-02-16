به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت که شنبه 26 بهمن ماه در تالار وحدت با استقبال قابل توجه تماشاگران برگزار شد این خواننده موسیقی پاپ کشورمان 17 قطعه از ترانه های آلبوم های «بی‌واژه»، «برکت» و «نون و دلقک» را برای مخاطبان خود اجرا کرد.

البته یکی از نکات قابل توجه این کنسرت غیبت پویا نیک پور رهبر ارکستر همیشگی کنسرت های اخیر این خواننده بود که در این برنامه حضور نداشت.

آغازگر این کنسرت اجرای یک قطعه موسیقی بی کلام بود که در اواسط اجرای این قطعه محمد اصفهانی در میان تشویق زیاد تماشاگران روی صحنه حاضر شد و و تا پایان قطعه شاهد اجرای نوازندگان بود.

وی بعد از پایان قطعه اول این کنسرت موسیقایی خطاب به تماشاگران گفت: امیدوارم این فرصتی که امشب نصیب من و هنرمندان نوازنده کنسرت شده بتواند بهترین فرصت برای اجرای قطعاتی باشد که مطابق با شان شماست.

«شب تار» با ترانه داریوش ارجمند، ملودی امیر یل ارجمند و تنظیم کاوه یغمایی از آلبوم برکت، «معجزه» با شعر ترانه مکرم و موسیقی پویا حیدری از آلبو بی واژه و «مرو ای دوست» با شعر اهورا ایمان و ملودی آریا عظیمی نژاد عنوان قطعاتی بودند که در بخش ابتدایی این کنسرت برای علاقه مندان اجرا شد.

اصفهانی بعد از اجرای این قطعات در حالیکه تماشاگران هنوز با حال و هوای کنسرت خو نگرفته بودند، گفت: حتم داشته باشید وقتی انرژی مثبت شما به ما برخورد می کند در ما اتفاقاتی می افتد که می تواند در بهتر برگزار کردن این کنسرت به ما کمک قابل توجهی کند از این جهت از شما می خواهم تا از این پش با انرژی مثبت های خود همراه خوبی برای ما باشید.

این خواننده بعد از صحبتهای خود در حالیکه تقریبا نیمی از تماشاگران طبقه همکف تالار وحدت با تلفن های همراه خود بدون هیج ممانعتی از سوی راهنمایان فرهنکی تالارها به غیر از یک راهنما مشغول تصویربرداری از کنسرت بودند تیتراژ پایانی سریال « تکیه بر باد» با عنوان «تقاص» با ترانه روزبه بمانی ، ملودی کاوه یغمای و تنظیم فرشاد حسامی را اجرا کرد.

« با تو ستاره می شوم» با شعر ترانه مکرم، ملودی محمد اصفهانی و تنظیم مهرداد شریف بختیار هم عنوان قطعه دیگری بود که اصفهانی آن را اجرا کرد. این در حالی بود که بعد از پایان قطعه مورد نظر یکی از تماشاگران با صدای بلند خطاب به اصفهانی گفت: «دکتر جون یه ذره شادش کن .دهه فجره».

اجرای ترکیبی تیتراژ پایانی سریال «شکرانه» با ترانه ای از اهورا ایمان و موسیقی علیرضا کهن دیری و ترانه «نون و دلقک» با شعری از رها شایان و ملودی امیر علیزاده بخش دیگری از برنامه بود که این ملودی به دلیل ساختار نوستالژیک و ریتمیکی داشت با استقبال تماشاگران مواجه شد به طوریکه اصفهانی خطاب به تماشاگران گفت: کاری که شما امشب کردید باعث شد که امشب بازهم از صدای شما استفاده کنم.

وی با اشاره به برگزاری بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر تصریح کرد: خوشبختانه بعد از انتخابات ریاست جمهوری کشورمان شاهد گشایش خوبی در عرصه برگزاری جشنواره های تئاتر، فیلم و موسیقی فجر به وجود آمد و هنرمندان تا حدی توانستند در فضای آزادتری به تولید آثارشان اقدام کنند به هر حال امیدوارم این گونه اتفاقات باعث شود که موسیقی کشورمان نیز از این حالت مهجوریت دربیاید و ما شاهد اتفاقات خوبی در عرصه موسیقی باشیم.

وی بعد از صحبتهای خود قطعه «طلب» با شعری از حافظ آهنگسازی خودش و تنظیم مهرداد شریف بختیار از آلبوم برکت را برای علاقه مندان اجرا کرد.

اصفهانی حین اجرای این قطعه گفت: حافظ و مولانا به قدری با روح و جان ما عجین شده اند که وقتی اسمی از آنها می بریم گویی آنها خودمان هستند و آنچنان هیجانی برای ما اتفاق نمی افتد. بنابراین من از شما می خواهم که برای آنها نیز دست بزنید.

این خواننده بعد از اجرای این قطعه با اجرای ترکیبی از قطعه های «ملا ممدجان» ،«دیده بگشا» با ترانه ای از علی معلم دامغانی و ملودی علیرضا کهن دیری و «ماه نو» با ترانه علی معلم دامغانی و ملودی پدرام کشتکار حال و هوای خوبی را به جو تالار داد. ضمن اینکه پس این قطعه ترکیبی ترانه «یه تیکه زمین» با شعری از روزبه بمانی و ملودی علیرضا کهن دیری برای تماشاگران اجرا شد که این قطعه با استقبال خوب تماشاگران مواجه شد.

براساس گزارش مهر، اصفهانی قبل از آغاز بخش دوم کنسرت خود با تقدیر از حضور علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد، پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی و محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما در این کنسرت یاد و خاطره زنده‌یاد استاد همایون خرم را گرامی داشت و از تماشاگران خواست تا برای این استاد فقید موسیقی ایرانی دست بزنند.

وی تصریح کرد: به طور حتم اگر همه ما هنرمندان در کنار مسوولانی که تعدادی از آنها فکرهای خوبی برای تحقق هنر دارند دست به دست هم دهیم اتفاقات خوبی برای فرهنگ و هنر سرزمین ما می افتد و این میسر نیست مگر اینکه شاهد حضور مدیران خوب در عرصه هنر باشیم.

اصفهانی بعد از صحبت‌های خود قطعه ریتمیک «اگه باشی» با ترانه ای از اهورا ایمان و قطعه نوستالژیک «گل گلدون من» با شعری از فرهاد شیبانی و آهنگسازی فریدون شهبازیان را اجرا کرد که این دو قطعه به دلیل همراهی تماشاگران با وی تبدیل به قطعات پرطرفدار کنسرت محمد اصفهانی شد. نکته جالب اجرای قطعه «گل گلدون من» این بود که وقتی اصفهانی از تماشاگران نام ترانه‌سرا و آهنگساز اثر را آنها می پرسید تقریبا یک یا دو نفر بودند که پاسخ درستی به سوال اصفهانی دادند.

این خواننده در بخش دیگری از کنسرت به تماشاگران گفت: مانند نوبت قبلی اجرا می خواهم برای اجرا دو قطعه که کدام را در ابتدا برای شما بخوانم نظرسنجی کنم. که آیا دوست دارید در ابتدا ترانه «آسیمه سر» را بخوانم یا «غوغای ستارگان» که تماشاگران در پاسخ به این پرسش اصفهانی از او خواستند «آسیمه سر» را اجرا کند.

اصفهانی بعد از اجرای قطعه «آسیمه سر» با شعری از هوشنگ ابتهاج و ملودی زنده‌یاد بابک بیات که به شدت با استقبال تماشاگران روبه رو شد، قطعه «بینی جهان را» را با شعری از اقبال لاهوری و ملودی فواد حجازی را با تنظیمی جدید اجرا کرد که این قطعه به دلیل فضای شاد و ریتمیکی که در تنظیم جدید پیدا کرده بود با همراهی خوب تماشاگران مواجه شد.

وی قبل از اجرای این قطعه گفت: در شب هایی که آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده بودند و از سوی دیگر شهرهای مختلف کشور شاهد شور و شادی مردم به خاطر پیروزی تیم های والیبال و فوتبال بودند و اتومبیل ها در راه بندان های طولانی گیر افتاده بودند به یاد تنظیم جدیدی از این شعر افتادم که امیدوارم مورد پسند شما قرار گیرد.

اصفهانی در بخش های پایانی کنسرت خود که با سرود «ای ایران» پایان گرفت ضمن اجرای ترانه ماندگار «غوغای ستارگان» با ترانه مرحوم کریم فکور و ملودی زنده یاد همایون خرم و اجرای بدون موسیقی تیتراژ سریال «ارمغان تاریکی» قطعه «بی واژه» با شعری از اهورا ایمان و پدرام کشتکار را برای مخاطبان خود اجرا کرد.

از نکات قابل توجه این بخش این بود که هنگام خواندن این سرود مسئولان حاضر در سالن همراه با مردم به احترام میهن به پا خواستند.