افزایش کودکان سرطانی در هرمزگان/لزوم حمایت دولت از درمان کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، خسته از سرنگ های بی رحم همیشگی، خسته از انتظار بر روی تخت، خسته از تهوع های بی وقت، خسته از نگاه دیگران، خسته از جمله تکراری "خدا شفا بده "، خسته از اینکه صدای بازی بچه ها همیشه آنسوی پنجره است، گاهی با خود می گوید : کِی تمام می شود، بدون آنکه معنیِ "تمام" برایش معلوم باشد...

سرطان خون شايع‌ترين سرطان كودكان است و افراد مبتلا در 80 تا 85 درصد موارد، تا پنج سال پس از ابتلا زنده مي‌مانند،تشخيص زودهنگام، درمان مناسب و پيگيري درمان در بقاي اين بيماران بسيار مؤثر است. ليكن يكي از مشكلات كنوني نظام سلامت، مراجعه و تشخيص ديرهنگام است. مثلاً در مورد سرطان سینه، خانم ماه‌ها توده‌اي را در سینه خود لمس مي‌كند، ولي از مراجعه به پزشك مي‌هراسد و در صورت مراجعه نيز از نمونه‌برداري امتناع مي‌كند. اين امر موجب تأخير در تشخيص و درمان بيماري، و پيشرفت آن مي‌شود. درحالي‌كه سرطان سینه در كشورهاي توسعه‌يافته بالاي 95 درصد بقاي 5 ساله دارد و اين ميزان در كشور ما 67 درصد است.

شايع‌ترين سرطان كودكان لنفوبلاستيك حاد، سرطان‌هاي مغز، لنفوما، تومور ويلمز، تومور نوروبلاستوما، رتينوبلاستوما، سرطان‌هاي استخواني و سرطان‌هاي نادرتر است.

ALL لوکمی لنفو پلاستیک حاد: شایع‌ترین سرطان طب اطفال است و در مواقعی که بیماران در ریسک استاندارد باشند، پاسخ به درمان بالاتر از 87درصد است. در این بیماری گلبول‌های سفید و سلول‌های خونی رشد غیر طبیعی دارند و به صورت نارس از مغز استخوان رها شده و کیفیت طبیعی سلول‌های خونی طبیعی مغز استخوان را ندارند. در این سرطان سلول‌های دفاعی (لنفوسیت‌ها) رشد و تمایز غیر طبیعی پیدا می‌کنند.

تومور مغزی: دومین تومور شایع طب اطفال است و در صورتی که در مراحل ابتدایی تشخیص داده شود، امکان کنترل و درمان موثر با درصد بالا وجود دارد. شایع ترین آنها مدولوبلاستوم، اپاندیموم، گلیوم و آستروسیتوم است.

رتینوبلاستوم: همان تومور چشم است که تا قبل از یک سالگی بیشترین سن ابتلا به این نوع سرطان است. احتمال ابتلا کودکانی که سابقه خانوادگی رتینوبلاستوم در والدین یا فرزندان دیگر خانواده وجود داشته، بیشتر است.

تومور ویلمز: شایع‌ترین تومور کلیه است که به طور معمول کودکان در 5 سال اول تولد به آن مبتلا می‌شوند و امکان کنترل و درمان موثر در این نوع تومور با درصد بالایی وجود دارد.

نروبلاستوم: یکی از شایع‌ترین انواع سرطان کودکان در یک سال اول تولد است. منشاء این سرطان سلول‌های عصبی بوده و از تومورهای شایع توپور است.

رابدومیوسارکوم: سومین سرطان تومورهای توپور در کودکان است و منشاء این بیماری از سلول‌های بافت نرم (مانند سلول عضلات) است.

دکتر عبدالمجید ناظمی دبیر اجرایی کنگره سراسری انجمن خون و سرطان خون کشور در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری کنگره را بحث و تبادل نظر و ارائه راه حل هایی راجع به درمان و پیشگیری از بیماریهای خونی و سرطان کودکان بیان کرد.

وی با اشاره به اینکه در هرمزگان قریب به 180 الی 200 کودک سرطانی شناسایی شده، تصریح کرد: همه ساله سرطان در کودکان هرمزگانی همچون سایر استانهای کشور رو به رشد است.

دبیر اجرایی این کنگره در ادامه یاد آور شد: در کشورهای پیشرفته دنیا 75 در صد از بیماران سرطانی قابل درمان هستند.

همچنین دکتر فاطمه هاشمی رئیس بنیاد بیماریهای خاص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه موفق شدیم از دولت جهت درمان رایگان سه گروه از بیماران هموفی، دیالیزی و تالاسمی مصوبه بگیریم تا هزینه درمان این اقشار که تاکنون با مشکلات عدیده ای نظیر عدم دسترسی به دارو به دلیل گرانی که با آن دست و پنجه نرم می کردند از طریق بیمه به حداقل برسانیم.

به گفته وی تاکنون دولتهای سابق از دولت خاتمی گرفته تا احمدی نژاد هیچکدام قبول نکردند ولی با فشارهای بنیاد حمایت از بیماریهای خاص موفق شدیم این داروها را در قالب بیمه قرار دهیم تا بیماران هزینه کمتری بپردازند.

وی با اشاره به این بیماران تا آخر عمرشان باید دارو مصرف کنند و تحت نظر باشند و هزینه درمان برای این خانواده ها دشوار است، خواستار رسیدگی بیش از پیش دولت تدبیر و امید به درمان بیماران سرطانی و ام اس همراه با بیماران هموفیلی، دیالیز و تالاسمی شد.

وی اذعان کرد: با توجه به نیاز مردم در شهرستانهای بشاگرد و سیریک هر وقت مراکز درمانی این دو شهرستان اعلام آمادگی کنند تجهیزات را در اختیارشان قرار خواهیم داد.

وی در مورد جایگاه علمی کشور در زمینه خون و سرطان کودکان در مقایسه با کشورهای توسعه یافته خیلی عقب و در مقایسه با کشور های در حال توسعه در جایگاه مناسبی قرار داریم.

هاشمی اظهارداشت: هدف ما كمك به بهبود وضعيت بهداشت و درمان در شهرهاي كوچك و كمتر برخوردار است كه مي تواند در كاهش مسافرت هاي مردم براي گرفتن خدمات درماني كه امروز به امري رايج در كشور تبديل شده موثر باشد.

وي گفت: بيماران خاص در مناطق كمتر برخوردار با مشكلات بسيار زيادي مواجه هستند كه مي توان با تامين تجهيزات مورد نياز اين بيماران نظير دستگاه دياليز از اين مشكلات و صرف هزينه هاي گزاف توسط مردم بكاهيم.

رئيس بنياد خيريه امور بيماران خاص كشور يادآور شد: تغيير در الگو غذايي مردم، كم تحركي و كم خوني موجب شده تا بيماري هايي كه نيازمند دياليز است در بين مردم افزايش يابد كه تنها با تامين دستگاه دياليز اين مشكل به صورت بنيادي رفع نمي شود و بايد آموزش ها و آگاهي هاي لازم به مردم داده شود.

هاشمي رفسنجاني خاطر نشان كرد: در هر استان و منطقه اي كه زمينه ها فراهم باشد براي رفع مشكلات ورود كرده و كمك مي كنيم.

حسن ابوالقاسمی رئیس انجمن خون و سرطان کودکان معتقد است: امروز بیش از 100 فوق تخصص خون و سرطان در کشور در 50 مرکز فعالیت دارند که در مناطق محروم نیز مستقر هستند و با حمایت انجمن ها در حوزه سرطان و خون از این بیماران بیش از 85 درصد کودکان سرطانی بهبودی کامل دست می‌یابند.

ابوالقاسمی افزود: میزان ابتلای کودکان ایرانی به سرطان را طبق سامانه آمار وزارت بهداشت 23 در 100 هزار عنوان می شود.

وی در پاسخ به اینکه بیشترین سرطان در کودکان چه نوع سرطانی است، گفت: شایع‌ترین سرطان‌ها در کودکان به ترتیب خون، مغز و سلسله اعصاب مرکزی و غدد لنفاوی است.

رئیس انجمن خون و سرطان کودکان با توجه به در دسترس بودن بسیار ی از داروهای مورد نیاز کودکان سرطانی در کشور گفت: داروهایی که برای این بیماران استفاده می‌شود اغلب در دسترس است و نقش مهمی در بهبود کودکان سرطانی خواهد داشت.

رئیس هشتمین کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران افزود: پروتکل درمانی در ایران به روز و مطابق با کشورهای پیشرفته دنیاست. از نظر پیشرفت های علمی، روش های درمانی و نوع داروها هم هیچ فاصله ای نیست. از نظر مطالعات، روش های تحقیقی، کنگره های علمی و... نیز از جمله کشورهای به روز هستیم.

ابوالقاسمی تشخیص به موقع، درمان به جا و به موقع و همکاری والدین از عوامل موثر در درمان سرطان خون کودکان دانست.



مصرف سموم کشاورزی از دلایل ابتلا به سرطان ها محسوب می شود

شاید جدی ترین عامل سرطان را می توان استفاده از سموم بیش از حد در مصارف کشاورزی دانست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان این مطلب بیان داشت: بیش از سه دهه کار و تلاش در عرصه بهداشت و درمان کشور بسیاری از بیماری های واگیر در کودکان و نوزادان در بحث پیشگیری و درمان به شاخص های خوبی رسیده است.

محمد شکاری بیان داشت: با توجه به اینکه در زمان گذشته بروز بیماری های واگبر از دغدغه های اول والدین بود ولی امروز با توجه به عوامل محیطی وژنتیکی بیماری های غیرواگیر همچون سرطان ها جایگزین بیماری واگیر شده است.

شکاری با اشاره به اینکه کنگره علمی می تواند راهگشای بسیاری از چالشهادر مباحث پیشگیری و درمان ومراقبت از بیماریهای سرطان خون در کودکان باشد ،ابرازکرد: باید در پایان چنین کنگره هایی بتوان بخش مهمی از چالش های پیش روی مسائل تشخیص ،درمان و مراقبت در بیماری سرطان خون در کودکان با نقطه نظرات اساتید و محققان به نتیجه هایی دست یافت.

وی افزود: باید مدیریت بیماری سرطان در هر استان فراهم شود تا بیماران سرطانی بتوانند در استان خودشان مراحل درمان و مراقبت خود را طی کنند.

این مقام مسئول یادآور شد: عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی و مصرف بی رویه سموم کشاورزی و دفع آفات نباتی موجود در سبزیجات و میوه جات از دلایل عمده ابتلا به سرطان ها محسوب می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر برای اغلب سرطان‌های کودکان به خصوص خون، درمان وجود دارد وبیش از 70 درصد از کودکان مبتلا می توانند درمان ‌شوند.

وی ابراز امیدورای کرد با تدوین سند امنیت غذایی هرمزگان گام مهمی در ساماندهی از سمومی کشاورزی در سبزی و میوه ها برداشته شود.