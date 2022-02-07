به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ابوالقاسمی رئیس انجمن خون و سرطان کودکان در برنامه «طبیب» با اشاره به اینکه سرطانهای کودکان دو تا سه درصد کل سرطانها هستند، عنوان کرد: این دسته از سرطانها از نظر تعداد بالا نیستند منتهی چون بچهها در سالهای اول زندگیشان هستند بیماری آنها بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه من از ۳۰ سال پیش این سیر و روند تکمیلی بالینی را در درمان سرطان شاهد بودم، اظهار کرد: حدود ۳۰ سال پیش ۲۵ تا ۳۰ درصد بیماران بهبود پیدا میکردند و و حدود سه یا چهار دکتر در زمینه سرطان کودکان داشتیم و اغلب بیماران باید برای درمان به تهران مراجعه میکردند، اما امروز بیش از ۱۶۰ فوق تخصص در این زمینه داریم و تقریباً دیگر از استانها کسی به تهران مراجعه نمیکند، ضمن اینکه از ۲۵ درصد آن زمان امروز ۸۵ درصد به طور کامل بهبود پیدا میکنند.
این فوق تخصص خون و سرطان کودکان همچنین تصریح کرد: ما این امیدواری را داریم که این رقم به ۹۵ درصد برسد، برای اینکه داروها، علم و دانش جدید به کمک سرطان آمده و کسی نباید با شنیدن خبر این بیماری ناامید شود، خوشبختانه امروز نگاه مردم به درمان نیز نگاه کاملی است و دیگر کسی را نداریم که وسط راه درمان را رها کند، بنابراین نتیجه هم میگیرند، لذا دیگر نباید نگاهمان به سرطان یک بیماری لاعلاج باشد.
ابوالقاسمی با اشاره به اینکه در بچهها شایعترین سرطانها ابتدا سرطان خون و مغز و بعد سرطانهای لنفوم، بافتهای نرم مثل کلیه و سرطان استحوان است، گفت: چون منشأ سرطان بچهها اغلب جنینی بوده و عمدتاً قابل پیشگیری نیست و معمولاً در دو تا چهار سال اول زندگی خودش را نشان میدهد، به همین دلیل در این خصوص بیشتر باید از کودکی پیشگیری کنیم تا در بزرگسالی مبتلا نشوند. اما سرطانهای بچهها قابل تشخیص زودرس هست و هنر این است که زود تشخیص داده شود، اگر آنها را در مرحله اول تشخیص دهیم شانس بهبودی بالای ۹۵ درصد است، در این صورت با یک عمل جراحی و شیمیدرمانی مشکل حل میشود.
وی ادامه داد: مثلاً اگر بچهای سردرد صبحگاهی و تهوع دارد اگر زود مراجعه کند سرطان مغز زود تشخیص داده میشود یا سرطانی هست که مربوط به پشت چشم است و با نور گوشی چشم مانند چشم گربه میشود در صورت تشخیص سریع به سادگی درمان میشود، یا سرطان کلیه با ایجاد توده خودش را نشان میدهد، لذا به ویژه در بچهها تأکید ما تشخیص زودرس است.
این پزشک متخصص با تأکید بر اینکه سرطانها بچهها به طور معمول باید علامت دهد تا تشخیص داده شود، اظهار کرد: چون ما غربالگری در این خصوص نداریم، هر سرطانی یک سری علامتهای اختصاصی دارند و یک سری علامتهای عمومی، که علامتهای عمومی شامل بیاشتهایی، تب، دردهای استخوانی، تهوع و استفراغ، ایجاد توده یا یک سری علائم اختصاصی است مثل کاهش دید، کم خونیهای شدید، کبودی در بدن و خون دماغ شدن یا دردهای موضعی.
ابوالقاسمی تأکید کرد: لذا باید به علائم در بچهها توجه داشت ضمن اینکه علائم نیز نباید ما را نگران کند مثلاً دردهای عضلانی در بچهها به طور پراکنده وجود دارد و عموماً برای رشد است پس نباید نگران شویم بلکه باید هر اتفاق غیرعادی مدتدار در بدن را پیگیری کنیم. در بچهها هر چقدر بتوانیم به سمت درمانهای پیشرفته مثل پرهیز از بستری کردن و درمان در منزل برویم در روحیه بچهها تأثیر بیشتری دارد، لذا توصیه من این است که خیریههایی که در این زمینه فعالیت میکنند بیشتر در این حوزه کار کنند چون در این صورت روحیه بچهها هم حفظ میشود.
وی همچنین با اشاره به اینکه مراحل درمانی سرطان در ایران تفاوتی با دیگر کشورها ندارد، افزود: داروها، رادیوتراپیها و جراحیها همان است و چه بسا در بعضی موارد ما موفقتر بودیم، اما در این سالهای اخیر آمریکاییها خیلی نامردی کردند و روی داروی بچههای سرطانی هم دست گذاشتند و دسترسی ما به داروهای برند کم شد و ما ناچار شدیم یک سری داروهای متفرقه از کشورهای دیگر تهیه کنیم، همین باعث شد که عدهای فکر کنند که داروها تأثیر کمتری دارد که البته این موضوع هم ثابت شده نیست، ولی به هر حال ما هم تمایل داریم که به داروهای درجه یک و برند دسترسی داشته باشیم، اما خوشبختانه با کمبود دارو در زمینه داروهایی که در پروتکلهای درمان ما وجود دارد و معمول است مواجه نشدیم.
رئیس انجمن خون و سرطان کودکان با تأکید بر اینکه نگاه امیدوارانه به سرطان باعث نتیجهگیری بهتر شده و من مطمئنم آینده بهتری هم برای سرطان هست و نباید اسم آن را ناعلاج گذاشت، گفت: چون این بیماری علاجپذیر است، خانوادهای که با توکل و روحیه بالا و امیدواری وارد درمان میشوند و ناراحتی خود را به بچه منتقل نمیکنند باعث میشود بچه نیز روحیه خود را حفظ کند، لذا توصیه من به همه خانوادهها این است که معنویت خود را تقویت کرده و با امیدواری مسیر درمان را در پیش بگیرند.
ابوالقاسمی همچنین در این برنامه از پایان فاز سه بالینی واکسن نورا خبر داد و یادآور شد: به همکارانم در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله (عج) و مردم تبریک گفته و انشاالله به زودی این واکسن در اختیار مردم قرار گیرد، این واکسن پروتئینی نوترکیب است و به ویژه برای افرادی که دوز سوم را نزدند مناسب است، چراکه هیچ گونه عارضهای ندارد، امروز گزارش مطالعات به وزارت بهداشت فرستاده شده که انشاالله بعد از تأیید وارد مرحله تولید شود.
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