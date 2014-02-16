شایع ترین بدخیمی در اطفال سرطان خون است/ بهبودی85 درصد کودکان سرطان خونی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی افزود: امروز بیش از 100 فوق تخصص خون و سرطان در کشور در 50 مرکز فعالیت دارند که در مناطق محروم نیز مستقر هستند و با حمایت انجمن ها در حوزه سرطان و خون از این بیماران بیش از 85 درصد کودکان سرطانی بهبودی کامل دست می‌یابند.

ابوالقاسمی افزود: میزان ابتلای کودکان ایرانی به سرطان را طبق سامانه آمار وزارت بهداشت 23 در 100 هزار عنوان می شود.

وی در پاسخ به اینکه بیشترین سرطان در کودکان چه نوع سرطانی است، گفت: شایع‌ترین سرطان‌ها در کودکان به ترتیب خون، مغز و سلسله اعصاب مرکزی و غدد لنفاوی است.

رئیس انجمن خون و سرطان کودکان با توجه به در دسترس بودن بسیار ی از داروهای مورد نیاز کودکان سرطانی در کشور گفت: داروهایی که برای این بیماران استفاده می‌شود اغلب در دسترس است و نقش مهمی در بهبود کودکان سرطانی خواهد داشت.

رئیس هشتمین کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران افزود: پروتکل درمانی در ایران به روز و مطابق با کشورهای پیشرفته دنیاست. از نظر پیشرفت های علمی، روش های درمانی و نوع داروها هم هیچ فاصله ای نیست. از نظر مطالعات، روش های تحقیقی، کنگره های علمی و... نیز از جمله کشورهای به روز هستیم.

ابوالقاسمی تشخیص به موقع، درمان به جا و به موقع و همکاری والدین از عوامل موثر در درمان سرطان خون کودکان دانست.

مصرف سموم کشاورزی از دلایل ابتلا به سرطان ها محسوب می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: بیش از سه دهه کار و تلاش در عرصه بهداشت و درمان کشور بسیاری از بیماری های واگیر در کودکان و نوزادان در بحث پیشگیری و درمان به شاخص های خوبی رسیده است.



محمد شکاری بیان داشت: با توجه به اینکه در زمان گذشته بروز بیماری های واگبر از دغدغه های اول والدین بود ولی امروز با توجه به عوامل محیطی وژنتیکی بیماری های غیرواگیر همچون سرطان ها جایگزین بیماری واگیر شده است.

شکاری با اشاره به اینکه کنگره علمی می تواند راهگشای بسیاری از چالشهادر مباحث پیشگیری و درمان ومراقبت از بیماریهای سرطان خون در کودکان باشد ،ابرازکرد: باید در پایان چنین کنگره هایی بتوان بخش مهمی از چالش های پیش روی مسائل تشخیص ،درمان و مراقبت در بیماری سرطان خون در کودکان با نقطه نظرات اساتید و محققان به نتیجه هایی دست یافت.

وی افزود: باید مدیریت بیماری سرطان در هر استان فراهم شود تا بیماران سرطانی بتوانند در استان خودشان مراحل درمان و مراقبت خود را طی کنند.

این مقام مسئول یادآور شد: عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی و مصرف بی رویه سموم کشاورزی و دفع آفات نباتی موجود در سبزیجات و میوه جات از دلایل عمده ابتلا به سرطان ها محسوب می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر برای اغلب سرطان‌های کودکان به خصوص خون، درمان وجود دارد وبیش از 70 درصد از کودکان مبتلا می توانند درمان ‌شوند.

وی ابراز امیدورای کرد با تدوین سند امنیت غذایی هرمزگان گام مهمی در ساماندهی از سمومی کشاورزی در سبزی و میوه ها برداشته شود.