کمک 3.5 میلیارد تومانی درمان کودکان سرطانی در گلریزان هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی روز یکشنبه در حاشیه مراسم "باران مهربانی" که به مناسبت روز جهانی داوطلبان برگزار شد،‌ افزود: در جشن گلریزان این برنامه برای درمان کودکان مبتلا به سرطان، از خیرین نیکوکار سه میلیارد تومان جمع‌آوری شد و مجموعه جمعیت هلال‌احمر نیز مبلغ 500 میلیون تومان در این جشن گلریزان به کودکان مبتلا به سرطان اهدا کرد.

وی در مورد آخرین وضعیت توسعه ناوگان حمل و نقل امدادی کشور با بیان اینکه سازمان امداد و نجات این جمعیت در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد، گفت: با این حال بحث تقویت این سازمان در دستور کار قرار دارد.

فرهادی با بیان اینکه تقویت سازمان امداد و نجات متناسب با آمایش سرزمینی و میزان حادثه‌خیزی مناطق در نظر گرفته شده است، گفت: بر همین اساس توسعه حمل و نقل زمینی، هوایی و ناوگان دریایی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به توسعه پایگاه‌های امدادی سطح کشور، افزود: در حال حاضر 430 پایگاه در کشور وجود دارد که در یک برنامه‌ریزی مدون و معین این تعداد به 700 پایگاه خواهد رسید.

فرهادی همچنین در مورد عملکرد سازمان داوطلبان نیز گفت: این سازمان قوی و علمی در حال فعالیت است و مجموعه مدیران ستادی نیز از مجموعه طرحهای این سازمان حمایت خواهند کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر ایران همچنین در این مراسم بر توسعه کمی و کیفی خانه‌های داوطلب تخصصی در سطح کشور تاکید کرد و افزود: اساسا فلسفه وجودی سازمان داوطلبان نشان می‌دهد که ساماندهی سرمایه‌های مادی و معنوی برای یاری رساندن به نیازمندان بسیار حائز اهمیت است و حلقه اتصال توانمندان به نیازمندان بسیار مهم است به گونه‌ای که اگر این حلقه نباشد شاهرگ حیاتی اقدامات خیرخواهانه و بشردوستانه نیز قطع خواهد شد.

وی با اشاره به عضویت تعداد زیادی از هنرمندان، سیاست مداران و ورزشکاران در این جمعیت، گفت: عضویت این افراد به دلیل اعتبار و جایگاه بین المللی جمعیت هلال احمر است. به گونه‌ای که این جمعیت با داشتن سابقه یک قرن فعالیت داوطلبانه و امدادی، کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است.

وی با بیان اینکه سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در مسیر خدمت رسانی به مردم مناطق محروم گامهای زیادی برداشته است، ادامه داد: با این حال اتخاذ رویکرد دانش محوری می‌تواند در ارائه این میسر مهم ما را یاری دهد. همچنین این سازمان باید برای استفاده حداکثری از ظرفیت مددجویان نسبت به راه‌اندازی خانه‌های داوطلب تخصصی و توسعه کمی و کیفی این خانه‌های داوطلب اقدام کند.

در مراسم "باران مهربانی" از درجه‌های داوطلبان توسط رئیس جمعیت هلال احمر رونمایی شد و درجه عادی، فعال،‌ ارشد و ویژه به جمعی ازداوطلبان اهدا شد. همچنین رضا کیانیان بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون نیز به عنوان سفیر صلح و مهربانی این سازمان انتخاب شد.