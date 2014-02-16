رئیس موزه ملی لهستان با رئیس فرهنگستان هنر دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار در پی انتشار كتاب دو جلدی «شاهكارهای هنر ایران در مجموعههای لهستان» صورت گرفت كه با همكاری تادئوش مایدا، رییس موزه ملی لهستان و ویراستار علمی این كتاب امسال توسط انتشارات فرهنگستان هنر (متن) منتشر شدiه است. علاوه بر انتشار این كتاب نمایشگاهی از این آثار نیز در لهستان برگزار شد و آثار هنرهای ایرانی چون: نقاشی، طراحی، خوشنویسی، قالی، منسوجات، جنگافزار، ظروف فلزی، سفالینه، کاشی و آبگینه، سکه و هنر اروپایی كه در گنجینه این موزه قرار داشت، به نمایش درآمد.
علی معلم در این دیدار ضمن قدردانی از پروفسور مایدا و همكاران وی در موزه ملی لهستان گفت: گستره اطلاعات علمی شما به اندازه گستره امپراتوری عثمانی و ایران است شاید به همین دلیل اندیشمندانی چون شما این عظمت را در طی این سالها ارج نهادند و با برگزاری نمایشگاه و همكاری در انتشار چنین كتابهایی احیاگر میراث گذشتگان ما بودند.»
وی در خصوص همكاریهایی كه از سوی پروفسور مایدا و مسئولان فرهنگی كشور لهستان در انتشار کتاب «شاهکارهای هنر ایران در لهستان» انجام شده، تصریح كرد: «همیشه شخصیتهایی در جهان وجود دارند كه هیچ مرزی را در میان نمیبینند و تفرقهها را از میان برداشته و تمامی انسانها را در یك جهان كل، در نظر میگیرند و كارهایشان برای تكامل انسانها و بشریت است.
تادئوش مایدا كه بین سالهای 1998- 1992 دبیركلی بخش مطالعات تركیه و ایران و ریاست بخش خاورمیانه را بر عهده داشته نیز در این دیدار، ضمن اظهار خوشنودی از انتشار این كتاب خاطرنشان كرد: بسیاری از مردم لهستان از وجود چنین آثاری باخبر نیستند اما زمانی كه مردم ما طی جنگهای اول و دوم جهانی كشته میشدند، این آثار كه توسط پادشاهان و برخی از مردم نگهداری میشدند به كلیساها سپرده شدند تا محافظت شوند، پس از جنگ نیز كلیساها این آثار را به موزهها فرستادند تا در آنجا حفظ شود و امیدواریم، انتشار این كتاب مورد رضایت واقع شود.
مایدا در خصوص برنامههای آتی موزه لهستان نیز تصریح کرد: «چند پروژه در دست اجرا است كه یكی از این پروژهها مربوط به كتاب دستنویس شرق شناس لهستانی به نام كان ژونسكی است كه كتابی مصور و دایرهالمعارف كاملی از اسبهای عربی است. پروژه دیگر نیز مربوط به انتشار كتابی در زمینه هنر نگارگری و آرایههای ایرانی است كه با توجه به وجود این آثار هنری در جهان عرب میشود به عنوان هنر خاورمیانه معرفی شوند.»
در پایان این دیدار كه عبدالرحیم فیروززاده، مدیركل امور بینالملل فرهنگستان هنر و علیرضا اسماعیلی، مدیرعامل موسسه متن حضور داشتند، علی معلم بر لزوم همكاریهای بیشتر دو كشور در حوزههای فرهنگ و هنر تاكید كرد.
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