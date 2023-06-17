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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۵۵

در جریان سفر رئیس‌جمهور به آمریکای لاتین؛

علامتی با رئیس دانشگاه هنر کاراکاس دیدار کرد

علامتی با رئیس دانشگاه هنر کاراکاس دیدار کرد

مدیرعامل کانون پرورش فکری در دیدار با رئیس دانشگاه هنر کاراکاس در خصوص هنر تصویرگری در ایران و برخی تصویرگران مشهور ایرانی نکاتی را منتقل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر رئیس‌جمهور و هیئت همراه به آمریکای لاتین، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رئیس دانشگاه هنر کاراکاس کشور ونزوئلا دیدار و گفت‌وگو کرد.

علامتی در این‌دیدار در خصوص انتقال تجربیات کانون در حوزه هنر کودک و نوجوان مطالبی ابراز داشت که با استقبال رئیس دانشگاه هنر کاراکاس مواجه شد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: هنرآموزی و استعدادیابی در حوزه‌ی هنر کودکان و نوجوانان از طریق کانون پرورش فکری دهه‌ها پیش در ایران آغاز شده و کماکان ادامه دارد. در این مدت، تجربیات ارزشمند و مربیان کارآموزده‌ای در کانون شکل یافته‌اند که استعدادیابی و آموزش‌های لازم در حوزه‌های مختلف هنری از جمله نقاشی، طراحی، خوشنویسی، کارگردانی انیمیشن و فیلم‌سازی را به کودکان و نوجوانان منتقل می‌کنند.

وی در خصوص هنر تصویرگری در ایران و برخی تصویرگران مشهور ایرانی نکاتی را به رئیس دانشگاه هنر منتقل کرد که مورد توجه طرف ونزوئلایی قرار گرفت.

همچنین رئیس دانشگاه هنر کاراکاس با اشاره با رویکردها و اقدامات دانشگاه در طول سالیان گذشته و با استقبال از تجارب کانون پرورش فکری در استعدادیابی و آموزش، نسبت به انجام همکاری‌های مؤثرتر و انتقال تجربیات و دانش در این حوزه ابراز تمایل و امیدواری کرد که مقدمات لازم برای تسریع در روند همکاری‌ها به زودی صورت پذیرد.

کد مطلب 5812154

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