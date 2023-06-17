علامتی با رئیس دانشگاه هنر کاراکاس دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر رئیس‌جمهور و هیئت همراه به آمریکای لاتین، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رئیس دانشگاه هنر کاراکاس کشور ونزوئلا دیدار و گفت‌وگو کرد.

علامتی در این‌دیدار در خصوص انتقال تجربیات کانون در حوزه هنر کودک و نوجوان مطالبی ابراز داشت که با استقبال رئیس دانشگاه هنر کاراکاس مواجه شد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: هنرآموزی و استعدادیابی در حوزه‌ی هنر کودکان و نوجوانان از طریق کانون پرورش فکری دهه‌ها پیش در ایران آغاز شده و کماکان ادامه دارد. در این مدت، تجربیات ارزشمند و مربیان کارآموزده‌ای در کانون شکل یافته‌اند که استعدادیابی و آموزش‌های لازم در حوزه‌های مختلف هنری از جمله نقاشی، طراحی، خوشنویسی، کارگردانی انیمیشن و فیلم‌سازی را به کودکان و نوجوانان منتقل می‌کنند.

وی در خصوص هنر تصویرگری در ایران و برخی تصویرگران مشهور ایرانی نکاتی را به رئیس دانشگاه هنر منتقل کرد که مورد توجه طرف ونزوئلایی قرار گرفت.

همچنین رئیس دانشگاه هنر کاراکاس با اشاره با رویکردها و اقدامات دانشگاه در طول سالیان گذشته و با استقبال از تجارب کانون پرورش فکری در استعدادیابی و آموزش، نسبت به انجام همکاری‌های مؤثرتر و انتقال تجربیات و دانش در این حوزه ابراز تمایل و امیدواری کرد که مقدمات لازم برای تسریع در روند همکاری‌ها به زودی صورت پذیرد.