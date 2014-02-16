زنان مهمترین رکن در زندگی اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم لطفیان ظهر یکشنبه در جلسه مشورتی زنان اندیشمند با موضوع سبک زندگی اسلامی، اظهار داشت: مسئله زوجیت در بین همه موجودات عالم وجود دارد اما تنها زوجیت انسانها به تشکیل خانواده میانجامد.
وی با بیان اینکه خانواده اسلامی یک قلب در درون سینههای متعدد است، افزود: خانواده اسلامی محل ذکر و تسکین روح است و رابطه آن عاطفی نیست بلکه رابطهای قدسی است.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی خانواده اسلامی را مظهر اخلاق علوی و مدارا عنوان کرد و گفت: در خانواده اسلامی اعضا به یکدیگر اهمیت داده و حریمها حفظ میشود.
حجتالاسلام لطفیان زنان را مهمترین رکن زندگی اسلامی دانست و تصریح کرد: در خانواده قرآنی افراد برای خود و دیگران شخصیت قائل میشوند همانطوری که ائمه اطهار برای خانواده خود ارزش قائل میشدند.
در محبت خست به خرج ندهید
وی به اهمیت آسایش و آرامش در خانواده اشاره کرد و بیان داشت: امروزه ما کمی طعم آسایش را در زندگی خود چشیدهایم اما فرمول حساب و کتاب و دلار در زندگی جای خود را به برکت داده است.
حجتالاسلام لطفیان با بیان اینکه تنها آسایش کافی نیست، تاکید کرد: باید در خانواده جعل مودت باشد چرا که جعل مودت کار خداوند بوده و خانواده نیز مظهر صمیمیت و عشق است.
وی با اشاره به اینکه نباید در ابراز محبت به دیگران خست به خرج داد، افزود: امیدوارم مردم دوباره سبک زندگی اسلامی را وارد خانواده خود کنند.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با ابراز تاسف از سخنرانی برخی افراد در مورد اجازه دورغ گفتن به زنان، تصریح کرد: این ادعا معیار و منطق اسلامی ندارد.
تفاوت انسان ها در افکار بیش از ظاهرشان است
مدیر کل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی نیز اظهار داشت: گرفتن نوع ارتباط با خالق از راه هایی است که در اختیار انسان گذاشته شده است.
غلامرضا کافی با بیان اینکه مجموعه رفتارها و ارتباط سبک زندگی اسلامی را می سازد، افزود: کامل بودن ارتباطات موجب آرامش انسان شده و ضروری است در این راستا به تعالیم قرآن توجه ویژه ای شود.
وی با اشاره به اینکه تفاوت انسانها در افکار بیشتر از ظاهرشان است، تصریح کرد: دین به انسان راه چگونه زیستن در کنار همدیگر را با رفتار مناسب آموزش می دهد.
کافی با تاکید براینکه تنها پذیرفتن خودمان کفایت نمیکند، یادآور شد: همه مسلمانان رسالت دارند تا با تحمل افکار یکدیگر به سمت اهداف عالیه اسلامی حرکت کرده و از رسوخ دشمنان دین در بین خود جلوگیری کنند.
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