به گزارش خبرنگار مهر، كتاب «جادوی زاويه ديد» نوشته استاد داستان و رمان نويس آمريكا، آليشيا راسلی، با ترجمه محسن سليماني در 630 صفحه در انتشارات سوره مهر به زير چاپ رفت .

سلیمانی در گفتگو با مهر درباره این اثر اظهار کرد: زاويه ديد يعنی اينكه چه كسی بايد داستان را تعريف كند و اين راوی چقدر بايد بداند و چقدر بايد بگويد. اگر شما برای تعريف يك اتفاق، راوی را عوض كنيد، اتفاق يا داستان هم كاملاٌ عوض می‌شود. به علاوه هر شخصيت بسته به توانايی‌ها و ادراكاتش يك زاويه ديد دارد و با زاويه ديد او می‌توان شخصيت او را نيز نشان داد. در واقع همين نكات اهميت زاويه ديد را نيز مشخص می‌كند.

وی همچنین درباره این نویسنده اظهار داشت: خانم راسلی هم در دانشگاه داستان نويسی درس می‌دهد و هم تاكنون در حدود 10 رمان نوشته است، او در اين كتاب ضمن تعريف زاويه ديد، به طور مفصل درباره انواع راوی‌ها، خوبی و بدی هر يك از راوی‌ها، اينكه برای تعريف هر نوع رمان از كدام نوع راوی بايد استفاده كرد، اهميت خاص كردن هر زاويه ديد، در نظر گرفتن توانای‌های ادراكی، احساسی هر زاويه ديد و بالاخره درباره اينكه در هر صحنه داستان بايد از چه سطحی از زاويه ديد استفاده كرد، بحث می‌كند.

به گفته سلیمانی این کتاب با بحث در مورد اصول اساسی زاويه ديد و چیستی زاویه دید شروع می‌شود و در ادامه به موضوع انتخاب زاويه ديد و اينكه زاويه ديد چه چيزهايی از داستان شما را افشا می‌كند و نیز زاويه ديد و عناصر داستان می‌پردازد.

همچنین موضوع بنای ساختمان داستان، زاويه ديد اول شخص، زاويه ديد دوم شخص: تو، زاويه ديد غیرشخصی سوم شخص، زاويه ديد شخصی سوم شخص مفرد، زاويه ديد شخصي ِچند سوم شخص، خاص كردن زاويه ديد، سطوح زاويه ديد، خلق صداهای جايگزين و غيرعادي نیز از دیگر مطالب طرح شده در این کتاب است.

به گفته مترجم این اثر در بخش پایانی نیز یک واژه نامه انگليسي فارسی و فارسی انگليسی و نمايه مفصل براي بازيابی فوري مطالب آورده است.