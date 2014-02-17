  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۴

سوم و چهارم اسفندماه؛

اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی برگزار می شود

اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی برگزار می شود

هفتاد و ششمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و سازمانهای تابعه طی روزهای شنبه و یکشنبه 3 و 4 اسفند ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اجلاس که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئولان ارشد نظام سلامت، روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، روسای سازمان های تابعه، معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت برگزار می شود درخصوص مباحث کلان نظام سلامت از جمله برنامه تحول، اقتصاد سلامت، بودجه و اعتبارات حوزه بهداشت و درمان کشور، پوشش همگانی مراقبتهای اولیه بهداشتی در کشور و دیگر مباحث نظام سلامت، بحث و تبادل نظر خواهد شد.

اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی در سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود. 

کد مطلب 2237929

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