کشورهای منطقه دارای بیشترین آسیب پذیری از مواد مخدر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، لیک بون وات نماینده دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد در ایران روز چهارشنبه در دومین همایش شبکه سازی سازمانهای غیردولتی فعال در کاهش آسیب و تقاضای مواد مخدر اظهار داشت: سوء مصرف مواد مخدر تار و پود جامعه را هدف قرار داده و برای مقابله با آن باید به فکر بسیج جامعه مدنی و جامعه بین المللی باشیم. در سال 99، UNODC دفترش را در ایران راه اندازی کرد و تلاش کرد کار کنترل مواد مخدر به سرانجام برسد که در این باره موفق بودیم.

وی درباره نقش سازمانهای مردم نهاد گفت: در حوزه ایدز این سازمانها زحمات زیادی را کشیدند و از افرادی که در معرض HIV قرار داشتند حمایت کرده و کار آگاه سازی را انجام داده اند.

بون وات با بیان این که کشورهای منطقه جزو آسیب پذیرترین کشورها در حوزه مواد مخدر هستند تاکید کرد: بیشتری مصرف مواد در این منطقه رخ می دهد. سازمان ملل تلاش زیادی را در افغانستان انجام داد تا با شبکه سازی و اقدامات ملی کار را بهتر پیش ببرد. در بخش های مختلف تلاش های زیادی را برای کاهش تقاضا انجام دادیم.

در ادامه عباس دیلمی زاده مدیرعامل جمعیت تولید دوباره اظهار داشت: در سال 2008، 120 NGO در وین اتریش گرد هم آمدند و در بیانیه پایانی بر ضرورت شبکه سازی تاکید شد. پس از آن ما به فکر راه اندازی شبکه سازمان های غیردولتی فعال در امر مبارزه با مواد مخدر افتادیم و امیدواریم اساسنامه این شبکه در اجلاس تهران به تصویب رسیده و دبیرخانه تشکیل شود.

وی ادامه داد: یک معتاد با خودش جامعه، خانواده و دولت در جنگ بزرگ است و فعالیت سازمان های مردم نهاد باید باعث شود تا فرد با خودش و جامعه به صلح برسد. ما سعی می کنیم برای کسانی که در منطقه ما دچار اعتیاد هستند و خانواده های آنها از این موضوع رنج می برند برایشان صلح ایجاد کنیم.