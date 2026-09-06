سنددار شدن ۱۰۰ درصد اراضی ملی سمنان؛ فقط ۳۴ پلاک در انتظار ثبت نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی صبح یکشنبه در در تشریح عملکرد اداره ممیزی و حدنگاری اراضی منابع طبیعی استان سمنان اظهار کرد: اجرای طرح کاداستر اراضی ملی یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای تثبیت مالکیت دولت، صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از بروز اختلافات و تعارضات ملکی است.

وی با بیان اینکه کاداستر اراضی ملی استان سمنان به‌طور کامل محقق شده است، افزود: با اجرای این طرح، تمامی اراضی ملی و منابع طبیعی استان دارای سند مالکیت بوده و حدود قانونی آنها به صورت دقیق مشخص شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان همچنین از پیشرفت بیش از ۹۹ درصدی فرآیند تبدیل اسناد قدیمی به اسناد تک برگ جدید خبر داد و یادآور شد: از مجموع بیش از چهار هزار پلاک ثبتی در سطح استان، تنها ۳۴ پلاک باقی مانده است.

رهایی ادامه داد: اقدامات مربوط به این ۳۴ پلاک از سوی منابع طبیعی انجام شده و ادامه مراحل اداری و ثبت نهایی آنها بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک است.

وی یکی دیگر از اقدامات مهم انجام‌شده در پنج ماهه ابتدایی سال جاری را تعیین تکلیف و رفع کامل تداخلات مرزی و اصلاح مرزهای حدنگاری با استان‌های همجوار عنوان کرد و افزود: این فرآیند با تعامل و همکاری استان‌های تهران، گلستان، خراسان شمالی، اصفهان و قم انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: شفاف‌سازی حدود اراضی ملی، تثبیت مالکیت دولت و پیشگیری از بروز اختلافات و تعارضات بین‌استانی از مهم‌ترین اهداف اجرای این اقدامات بوده است.

رهایی همچنین از تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده کمیسیون ماده واحده در سطح استان خبر داد و بیان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، پرونده‌های معوق این کمیسیون تعیین تکلیف شده و فرآیند رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده به پایان رسیده است.

وی رفع تداخل اراضی ملی و مستثنیات را از دیگر اقدامات مهم منابع طبیعی استان دانست و افزود: این موضوع با همکاری ادارات ثبت اسناد و مدیریت امور اراضی استان دنبال شده و هدف آن، شفاف‌سازی حدود مالکیت‌ها و جلوگیری از بروز اختلافات در اراضی است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان در پایان تأکید کرد: تثبیت مالکیت دولت، صیانت از اراضی ملی و شفاف سازی حدود و مرزهای قانونی اراضی، از الزامات مدیریت صحیح منابع طبیعی و حفاظت از حقوق بیت‌المال محسوب می‌شود.