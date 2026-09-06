اتصال ۱۲۰ روستا در استان مرکزی به شبکه ملی اطلاعات

محمد غلامی مهرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه دولت هوشمند، شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، زیرساخت‌های هوش مصنوعی و توسعه خدمات کاربردی فضایی پنج اولویت راهبردی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شده که تمامی برنامه‌های پیشران و پروژه‌های کلان این وزارتخانه در چارچوب این اولویت‌ها در این استان دنبال می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی گفت: یکی از پروژه‌های کلان وزارت ارتباطات، دسترسی فیبر نوری به ۲۰ میلیون خانوار ایرانی است که این طرح با جدیت در این استان دنبال می‌شود.

غلامی مهرآبادی گفت: طی دو سال اخیر ۱۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان مرکزی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند که دولت مکلف است تا پایان برنامه هفتم توسعه، تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل کند.

غلامی مهرآبادی گفت: امید است با انجام سرشماری جدید، آمار روستاهای مشمول نیز به‌روز شود و اتصال صددرصدی بسیار زودتر از پایان مهلت برنامه هفتم محقق شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی ادامه داد: در کنار پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، پروژه مهاجرت شبکه مخابراتی از سیم مسی به فیبر نوری نیز در این استان دنبال می‌شود و این روند در شهر اراک و سایر شهرهای استان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی با اشاره به تکلیف قانونی دولت در برنامه هفتم توسعه و اجرای طرح ایران دیجیتال در این استان گفت: در ابتدای اجرای این طرح در مرکزی ، حدود هفت درصد دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در این طرح جذب شده بودند، اما با همکاری آموزش و پرورش، برگزاری همایش‌ها و اطلاع‌رسانی در مدارس و شبکه‌های اجتماعی، این رقم اکنون به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به موضوع امنیت فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی گفت: یکی از وظایف حاکمیتی در حوزه فناوری اطلاعات، ارزیابی امنیتی دستگاه‌های اجرایی است تا از بروز آسیب‌های سایبری و نفوذ به زیرساخت‌های اطلاعاتی جلوگیری شود.