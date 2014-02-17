مردم استان مرکزی بالغ بر 42 میلیارد ریال صدقه پرداخت کردند

معاونت مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی با تایید این خبر به مهر گفت: این کمکها از در آمد حاصل از 174 هزار و 818 صندوق صدقات فعال در استان طی 9 ماهه امسال پرداخت شده است.

حسین محمدی احسان دانش آموزی ، تفت و تاج گل،در آمد احسان زائر، طرح برکت ، کمکهای مردم به صورت کالا و نقدی را از دیگر کمکهای مردمی عنوان و تصریح کرد : تمامی کمکهای صورت گرفته شده در اسرع وقت بین نیازمندان توزیع شده است.

وی گفت : کمیته امداد امام خمینی (ره) در آستانه فرا رسیدن سال نو و برگزاری جشن بزرگ نیکوکاری آماده پذیرایی از خیرین و نیکوکاران در جهت کمک و امداد رسانی به اقشار آسیب پذیر و نیازمند است.







