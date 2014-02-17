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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۰

طی 9 ماه؛

مردم استان مرکزی بالغ بر 42 میلیارد ریال صدقه پرداخت کردند

مردم استان مرکزی بالغ بر 42 میلیارد ریال صدقه پرداخت کردند

اراک - خبرگزاری مهر: مردم خیر استان در 9 ماهه سال جاری بالغ بر 42 میلیارد و 16 میلیون ریال در قالب صدقات به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی پرداخت کرده اند.

معاونت مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی با تایید این خبر  به مهر گفت: این کمکها از در آمد حاصل از 174 هزار و 818 صندوق صدقات فعال در استان طی 9 ماهه امسال پرداخت شده است.

حسین محمدی احسان دانش آموزی ، تفت و تاج گل،در آمد احسان زائر، طرح برکت ، کمکهای مردم به صورت کالا و نقدی را از دیگر کمکهای مردمی عنوان و تصریح کرد : تمامی کمکهای صورت گرفته شده در اسرع وقت بین نیازمندان توزیع شده است.

وی گفت : کمیته امداد امام خمینی (ره)  در آستانه فرا رسیدن سال نو و برگزاری جشن بزرگ نیکوکاری آماده پذیرایی از خیرین و نیکوکاران در جهت کمک و امداد رسانی به اقشار آسیب پذیر  و نیازمند است.  



 

کد مطلب 2238296

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