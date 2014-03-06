اراکی ها با نیکوکاری به استقبال بهار می روند/ جشن نیکوکاری فرصتی برای نوعدوستی

به گزارش خبرنگار مهر، شاید در همین نزدیکی یکی دو کوچه آنطرف تر پسربچه ای باشد که دلش بخواهد یک کتانی سفید با خط های قرمز داشته باشد، شاید در همین نزدیکی یک محله آنطرف تر دختربچه ای باشد که دلش یک روسری آبی بخواهد با گل های صورتی و در کنار همه این ها پدر یا مادری که فکر می کند چطور می تواند شام شب عید برای فرزندانش خاطره شود.

این که از اوضاع همسایه ات خبر داشته باشی سفارشی است که در اسلام به آن تاکید شده است، اما شکل زندگی امروز ایجاب می کند که خیلی ها از یکدیگر بی خبر باشند، طنین زنگ نیکوکاری در شهر، شاید تلنگری باشد بر ذهن غبارآلود ما از خستگی ها و مشلات معیشتی تا برای لحظاتی به یاد بیاوریم که در این شهر خیلی ها هستند که دغدغه شان تهیه یک وعده غذای خوب و یا یک کفش نو برای فرزندانشان است نه سِت کردن پرده هایشان با پُشتی های مبل هایشان.

برگزاری جشن نیکوکاری ابتکاری ارزنده

برگزاری جشن نیکوکاری ابتکاری ارزنده است که سال هاست در آستانه سال نو برگزار می شود، جشنی که به واسطه آن می توان بدون واسطه دست هایی را گرفت که نیازمند است. با نواخته شدن زنگ نیکوکاری در مدارس استان مرکزی هفته نیکوکاری و برنامه های این جشن به طور رسمی آغاز شد. پایگاه ثابت و سیار این روزها منتظر ریزش مهربانی مردم نوعدوست استان مرکزی هستند.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی امسال یک هزار و چهل پایگاه در سطح استان مرکزی آماده ریافت کمک های مردم به م نواعانشان هستند.

محسن ولیئی با بیان اینکه جشن نیکوکاری اقدامی موثر در راستای نهادینه کردن فرهنگ نوعدوستی و خیراندیشی است، ادامه داد: از آنجایی که دین اسلام، دین رحمت و مهربانی است و سفارش های بسیاری در خصوص کمک به مستمندان دارد برگزاری چنین جشن هایی زمینه را در جهت عمق دادن بیشتر به این سنت حسنه را فراهم می آورد.

10 درصد جمعیت استان مرکزی تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی هستند

وی با بیان اینکه 10 درصد جمعیت استان مرکزی تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی هستند، افزود: هم اکنون 140 هزار خانوار از تحت حمایت مستمر و غیرمستمر کمیته امداد استان هستند که 16 هزار و 895 خانوار در قالب 34 هزارو 798 نفر آن مبوط به شهر اراک است.

ولیئی با اشاره به اینکه رفع مشکل فقر نیاز به اقدامات اساسی دارد، اظهار کرد: فقر پدیده ای چند علیتی است که شناخت ریشه ها و ترمیم و اصلاح روند آن نیازمند همکاری تمامی متولیان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.

وی در خصوص برنامه های هفته نیکوکاری در استان مرکزی گفت: برگزاری جشن نیکوکاری با همکاری بسیج، کاروان مهر در پایگاههای نماز جمعه و آیین گلریزان در شبکه استانی آفتاب از جمله برنامه های پیش بینی شده برای هفته نیکوکاری است.

ولیئی افزود: مردم نیکوکار استان مرکزی در سال گذشته 14 میلیارد و 820 میلیون ریال در این جشن به نیازمندان استان هدیه دادند.

پایگاه های سطح شهر اراک را نیز 313 پایگاه

وی همچنین پایگاه های سطح شهر اراک را نیز 313 پایگاه عنوان و گفت: مردم شهرستان اراک نیز همچون سایر نقاط استان هر ساله در این جشن حضوری فعال دارند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی، رویکرد اصلی کمیته را خدمات رسانی به خانواده های نیازمند و تحت پوشش در راستای سلامت محوری و توانمند سازی عنوان کرد.

خانم غفارپور که به مراه دختر 4 ساله اش هدیه ای را به این جشن اهدا کرد، گفت: برای همه ما ایرانی ها نوروز جشن بزرگی است و آماده شدن برای آن با خرید و نو کردن وسایلمان آغاز می شود.

این شهروند اراکی ادامه داد: ولی با توجه به تغییر شرایط و تورم خیلی ها هستند که در تامین مایحتاج اولیه زندگی خود مانده اند، افرادی که همه با آبرو هستند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند.

وی افزود: این جشن ها می تواند کمک کوچکی باشد به آن هایی که مشکلات و گرفتاری ها زندگی را برایشان سخت کرده است.

غفارپور با بیان اینکه کمک به نیازمند جزو فرهنگ ایرانی هاست، گفت: روز گذشته که در خیابان دخترم این چادرها را دید پرسید که برای چیست و من برایش توضیح دادم، او خیلی اصرار داشت که به جای پول نقد یک هدیه بخریم و خودش هم آن را کادو کرده است.

آقای حبیبی نیز گفت: کمک به نیازمندان و مستمندان در دین اسلام بسیار سفارش شده است و این نوع جشن ها فرصتی است برای کمک کردن بدون منت به آنانی که شاید نمی خواهند دیگران بدانند که نیازمند هستند.

امیدوارم این کمک ها زودتر بدست افراد مستحق برسد

وی ادامه داد: اینکه مردی نتواند از پس انتظارات خانواده اش برآید و یا توان جسمی آن را نداشته باشد خیلی سخت است، از طرفی خانواده های بدون سرپرست نیز که خیلی اوضاعشان بدتر است و این روزها شاید آن ها هم دلشان بخواهند که به خیابان ها بیایند و مثل بقیه خرید کنند.

حبیبی گفت: امیدوارم این کمک ها هر چند ناچیز، زودتر بدست افراد مستحق برسد تا بتوانند حداقل روزهای آغاز سال را خوب بگذرانند.

وی گفت: می دانم که ایم روزها خیلی ها از تورم و گرانی در عذابند ولی مردم گرفتار تجملات شده اند، اگ این هزینه های اضافی برای کمک به مردم نیازمند استفاده شود، باعث شادی دل و دعای خیر آن ها می شود.

فقط یک هفته فرصت داریم تا قلک های دلمان را بشکنیم و قلک های مهربانی را پر کنیم تا شاید همین ذره ای ناچیز که در آن دنیا هم حسابرسی می شود؛ خنده ای بزرگ بر دل دوستان و همشهریان نیازمندمان بیاورد و با نیکوکاری به استقبال بهار برویم. البته یادمان نرود که مهربانی و یاری روز و ساعت ندارد همه روزهای سال روز نیکوکاری است.