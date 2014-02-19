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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۱۲

جان کری:

راه‌حل بحران سوریه دخالت نظامی نیست/ نباید انتظار داشت بحران با دو نشست حل شود

راه‌حل بحران سوریه دخالت نظامی نیست/ نباید انتظار داشت بحران با دو نشست حل شود

وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر حل سیاسی بحران سوریه اعلام کرد رایزنیها در خصوص سوریه همچنان ادامه دارد و نمی توان انتظار داشت طی دو یا سه نشست توافق در این موضوع حاصل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی بر لزوم ادامه مذاکرات دولت و مخالفان سوری برای رسیدن به توافق سیاسی در راستای حل بحران سوریه تاکید کرد.

وی با اشاره به ادامه رایزنی های بین المللی در این باره تاکید کرد: نمی توان انتظار داشت این مشکل در دو یا سه نشست حل شود.

جان کری افزود: آمریکا قصد دخالت نظامی در بحران سوریه ندارد. راه حل بحران سوریه دخالت نظامی نیست، بلکه با رایزنی و گفتگو با همه طرفها این بحران حل می شود.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه هدف اصلی کاهش تنشها میان دو طرف بحران سوریه است، افزود: من در مذاکرات جدید خود با "سرگئی لاوروف" درباره راه حلهای بحران سوریه و نقش آفرینی سازمان ملل در این باره، گفتگو کردم.

وی ابراز خوشبینی کرد که به زودی سازمان ملل قطعنامه هایی درباره بحران سوریه صادر کند.

کد مطلب 2239427

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