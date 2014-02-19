به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی بر لزوم ادامه مذاکرات دولت و مخالفان سوری برای رسیدن به توافق سیاسی در راستای حل بحران سوریه تاکید کرد.

وی با اشاره به ادامه رایزنی های بین المللی در این باره تاکید کرد: نمی توان انتظار داشت این مشکل در دو یا سه نشست حل شود.

جان کری افزود: آمریکا قصد دخالت نظامی در بحران سوریه ندارد. راه حل بحران سوریه دخالت نظامی نیست، بلکه با رایزنی و گفتگو با همه طرفها این بحران حل می شود.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه هدف اصلی کاهش تنشها میان دو طرف بحران سوریه است، افزود: من در مذاکرات جدید خود با "سرگئی لاوروف" درباره راه حلهای بحران سوریه و نقش آفرینی سازمان ملل در این باره، گفتگو کردم.

وی ابراز خوشبینی کرد که به زودی سازمان ملل قطعنامه هایی درباره بحران سوریه صادر کند.