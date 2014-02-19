حجت الاسلام خمیس بداوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره های آموزش نهج البلاغه برای اولین بار در استان خوزستان برگزار خواهد شد و طبق هماهنگی هایی که با سازمان تبلیغات استان خوزستان داشتیم این دوره ها را در چند مرحله به صورت آشنایی مقدماتی با نهج البلاغه، پیش و پس از پیدایش نهج البلاغه، معرفی امام علی(ع) از نهج البلاغه، معرفی امام علی از زبان ایشان، شیوه های نوین تدریس و سازه های نوین آن و فصاحت و بلاغت تعریف شده نیز در طول این سه روز برگزار می گردد.



وی افزود: این کلاسها از یک اسفند 92 از هفت و سی دقیقه صبح آغاز و تا ساعت 13 ظهر در سه شهرستان اهواز، آبادان و ماهشهر برگزار و ادامه خواهند داشت.

مسئول اتحادیه قرآنی موسسات خوزستان ادامه داد: تعداد شرکت کنندگان در این کلاس ها 500 نفر است و در این کلاس ها حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین بلک، حجت السلام دکتر مهدی مردانی، حجت الاسلام سید محمود طباطبایی و حجت الاسلام دکتر احمد غلامعلی که از استادان برجسته علوم قرآن و حدیث در کشور هستند برای تدریس دعوت به عمل آمده است.



بداوی عنوان کرد: هدف از برگزاری این دوره استفاده از سرمایه ایی به نام نهج البلاغه و تربیت مربی این کتاب است که در جامعه ما نسبت به آن غفلت شده و در پایان این دوره سه روزه آزمونی را برگزار کرده و برای اشخاصی که نمره مطلوب را در این آزمون بیاورند یک گواهی پایان دوره صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: در اردیبهشت ماه نیز آزمونی را در برنامه داریم که افرادی که در این آزمون نیز امتیاز بیاورند از دوره تربیت تخصصی به دوره تربیت مدرس راه می یابند و بعد از این دوره می توانند به عنوان استاد تدریس کنند.