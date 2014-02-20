ضایعات سالانه برنج در گیلان 500 میلیارد تومان است/ بروکراسی سخت اداری مانع اصلاح ساختار واحدهای شالیکوبی

حمید غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم کاهش ضایعات برنج با تغییر ساختار واحدهای شالیکوبی در استان تاکید کرد و افزود: برنج از محصولات شاخص گیلان است.

وی همچنین از وجود 18 تعاونی با بیش از 900 عضو در سطح شهرستان های استان خبر داد و اظهارداشت: از سال 1385 تا 1391 میزان تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش در سطح استان برای هزار و 850 واحد شالیکوبی دو میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.

مدیر عامل اتحادیه کارخانجات شالیکوبی گیلان گفت: دو میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای هر واحد شالیکوبی حتی مکفی نیست.

وی افزود: تسهیلاتی که برای تغییر ساختار داریم اگر بخواهیم فقط به 300 واحد از واحدهای تحت پوشش قرار دهیم شاید یک بیستم هم نباشد.

غریبی در ادامه از نبود سیستم باربرینگ ( سیستم تولید نوین برنج) در استان گلایه کرد و اذعان داشت: این سیستم خارج از مرزهای ایران در کشورهای برنج خیز بیش از 30 سال متداول و مشهور است.

وی گفت: در چهار واحد برنجکوبی در استان مازندران این سیستم وجود دارد و متاسفانه سیستم مزبور در گیلان وجود ندارد.

مدیر عامل اتحادیه کارخانجات شالیکوبی گیلان نبود تسهیلات ارزان قیمت و بروکراسی کاذب اداری را سدی در برای اصلاح ساختار واحدهای شالیکوبی برنج دانست و گفت: بروکراسی زائد اداری بسیار خسته کننده و توان سرمایه گذار را برای ادامه هر اقدامی سلب می کند.

وی بیان داشت: تسهیلات پرداختی جهاد کشاورزی فقط از طریق بانک کشاورزی صورت می گیرد، متاسفانه این بانک قانون بسیار سختی دارد.

غریبی اذعان داشت: مدیران واحدهای شالیکوبی استان اغلب از سطح تحصیلات بالایی برخوردار نبوده بلکه کشاورزان غیرتمند روستاها اقدام به ساخت کارخانه کرده اند.

وی تاکید کرد: بروکراسی سخت اداری مانع اصلاح ساختار واحدهای شالیکوبی برای کاهش ضایعات برنج است.

مدیر عامل اتحادیه کارخانجات شالیکوبی گیلان گفت: همه مشکلات بر روی کاغذ رفع می شود اما در عمل سرمایه گذاران شاهد هیچ گونه پیشرفتی در این زمینه نبوده و نیستند.

وی افزود: پرونده هزار و 850 واحد شالیکوبی در استان نه در یک معاونت بلکه در یک مدیریت صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی بررسی می شود.

غریبی تصریح کرد: طی 20 سال اخیر مدیریت صنایع کشاورزی استان یک اخطار فنی به واحدهای شالیکوبی مبنی بر افزایش ضایعات برنج به دلیل معیوب بودن و نقص سیستم فنی واحدهای برنجکوبی نداده است.

وی گفت: متاسفانه هیچ گونه نظارتی بر واحدهای شالیکوبی به لحاظ فنی در استان صورت نمی گیرد

مدیر عامل اتحادیه کارخانجات شالیکوبی گیلان گفت: این مدیریت نیروی کافی برای نظارت بر واحدها را ندارند.

وی تاکید کرد: بخش تصدی گری صنعت برنج به اتحادیه کارخانجات شالیکوبی واگذار تا با نظارت صحیح ضایعات این محصول راهبردی به حداقل مکن کاهش یابد.

غریبی در ادامه ضایعات سالانه برنج در استان را 500 میلیارد تومان ذکر کرد و یادآورشد: تسهیلات بانکی باید به کنندگان واقعی کار اعطا شود.