قلب پروژه حفاظت از زاگرس مرکزی همچنان نمی زند/ وعده ای که به همراه مدیران تودیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، از هر طرف که نگاه کنی قلب زاگرس و در حقیقت مرکز این رشته کوه عظیم و پربرکت به لرستان ختم می شود، اما در پروژه ای که به نام زاگرس مرکزی در حال اجرا است اثری از نام لرستان را نمی توان پیدا کرد.

این موضوع موجب شد تا مسئولان محیط زیست لرستان و فعالان این بخش خواستار افزوده شدن لرستان به این پروژه ملی و بهره مندی این استان از فواید اجرای آن شوند، درخواستی که سال گذشته با پاسخ مثبت مسئولان وقت این پروژه ملی مواجه شد.

اما و اگرهای پیوستن به پروژه ملی زاگرس مرکزی

و اما با تغییر مسئول این پروژه این قول نیز به فهرست دیگر وعده ها پیوست تا همچنان لرستان از اجرای این پروژه ملی بی نصیب باقی بماند، پروژه ای که می توانست عواید زیادی را برای این منطقه از زاگرس به دنبال داشته باشد.

مدیر طرح حفاظت از تنوع زیست محیطی زاگرس مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عدم تحقق وعده ها در زمینه پیوستن لرستان به این طرح ملی به خبرنگار مهر می گوید: استان لرستان با وجود اینکه قلب زاگرس به حساب می آید اما متاسفانه در برنامه ریزی که قبل از آغاز این طرح صورت گرفته در ردیف استانهای مشمول طرح قرار نگرفته است.

شیرین ابوالقاسمی ادامه می دهد: با این وجود احتمال دارد که پیرو وعده ای که قبلا به مردم استان داده شده است با رایزنی های مجدد استان لرستان و نیز خوزستان وارد این طرح ملی شوند.

تغییر گاه و بی گاه مدیران پروژه سرعت آن را کاهش داد

وی در ادامه ضمن انتقاد از تغییر مدیریت های متوالی در این طرح، این امر را به عنوان یکی از مشکلات در زمینه اجرای این طرح عنوان کرده و یادآور می شود: طرح ملی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی پس از آغاز فعالیت خود در سال 2005 بعد از مدتی با مشکل مواجه شد و به صورت موقت به حالت تعلیق درآمد و پس از مدتی دوباره شروع به فعالیت کرد.

ابوالقاسمی ادامه می دهد: در این مدت هفت مدیر در راس اجرای طرح ملی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی حضور داشته اند که این تعدد مدیران و تغییر گاه و بی گاه آنها سرعت این پروژه را کاهش داده است.

وی امیدوار است که با پیگیری و رایزنی بتوان در مدت کوتاه باقی مانده از اجرای این طرح ملی لرستان را نیز به مجموعه استانهای تحت پوشش این طرح اضافه کرد.

پیشرفت 10 درصدی طرح حفاظت از تنوع زیست محیطی زاگرس مرکزی

مدیر طرح حفاظت از تنوع زیست محیطی زاگرس مرکزی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر روند پیشرفت پروژه می گوید: کار کردن در فضایی به مساحت 2 میلیون و 500 هزار هکتار و در عرصه ای که 6 دستگاه اجرای کشور در آن دخالت دارند می طلبد که به همراه دستگاه های مرتبط با همفکری و خرد جمعی زمینه ایجاد یک سیستم مدیریتی قوی برای تفکر در بهره برداری منابع را فراهم کرد.

وی در ادامه ضمن اعلام رضایتمندی از هم سویی و همفکری حال حاضر مسئولان و مدیران دستگاه های چهار استان موجود در طرح ابراز امیدواری کرد که این همفکری و تعامل دستگاه ها و وزارت کشور تا پایان پروژه ادامه یابد و پیشرفت 10 درصدی حال حاضر پروژه به سطح بالاتری برسد.

مدیر پروژه ملی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی در ادامه گفت: به دلیل عدم هماهنگی و پیشرفت لازم در پروژه طرح ملی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مدتی کار پروژه توسط شریک اجرایی تعلیق شده بود اما بعد از رایزنی های مختلف اجازه فعالیت مجدد پروژه تا یکسال آینده مشروط بر تغییر ساختار پروژه صادر شده است.

سهمی به اندازه هیچ در وسعت 2.5 میلیون هکتاری

بنابر این گزارش پروژه زاگرس مرکزی که با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های بین‌المللی چون برنامه‌ عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF) شکل گرفت، سعی در ایجاد رویکردهای جدیدی در مدیریت منابع دارد که ضمن توجه به جوامع محلی، به توسعه اجتماعی و اقتصادی کمک کرده و منجر به احیاء و حفاظت موثر تنوع زیستی می‌شود.

در پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی، از طریق هم سو کردن حفاظت از تنوع زیستی و بهره برداری پایدار با فعالیتهای بخشهای کشاورزی، جنگلداری، مراتع، آب و گردشگری از سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی در محدوده ای به وسعت دو میلیون و 500 هزار هکتار حفاظت می شود.

این محدوده تقریباً تمامی استان چهارمحال‌و‌بختیاری، مناطق وسیعی از استان کهگیلویه ‌و‌ بویراحمد، قسمت اعظم اقلید و مرودشت در استان فارس و سمیرم در استان اصفهان را در بر می‌گیرد.

مطابق طراحی اولیه پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی منطقه حفاظت شده اشترانکوه در میان مناطق بالقوه برای اجرای پروژه انتخاب شده بود که متاسفانه در طول اجرای کار از پروژه حذف و یا به نوعی مورد غفلت قرار گرفت.

وعده هایی که به همراه وعده دهنده رفت

این در حالیست که سال گذشته و همزمان با سالهای پایانی اجرای این پروژه و به لطف تمدید دو ساله مسئولان از اضافه شدن زیستگاههای لرستان به محدوده اجرای این طرح خبر داده بودند، موضوعی که علی رغم گذشت بیش از یکسال عملیاتی نشد.

آبانماه سال گذشته مصطفی پناهی مدیر وقت پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی در جریان سفر به لرستان گفته بود: با توجه به اعلام آمادگی استان لرستان و علاقمند بودن این استان به شرکت در این پروژه، استان لرستان نیز به جمع چهار استان در نظر گرفته شده در این پروژه اضافه می شود.

وی با تاکید بر اینکه از ما خواسته شده است که هرچه سریعتر استان لرستان را نیز جزو استانهای پایلوت در نظر بگیریم، تصریح کرد: ما نیز مایل هستیم از ظرفیتها و پتانسیلهای لرستان در اجرای این پروژه استفاده کنیم.

همچنین فروردین ماه سالجاری نیز محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان محیط زیست کشور با اشاره به استمرار اجرای پروژه حفاظت از تنوع زیستی در زاگرس مرکزی گفته بود که در سال 92 باید استان لرستان در این پروژه ورود جدی تری داشته باشد و از این ظرفیت استفاده کند.

علی رغم این وعده ها همچنان لرستان از این پروژه مهم ملی بی نصیب است تا چشم ها به وعده شیرین ابوالقاسمی مدیر جدید پروژه حفاظت از تنوع زیست محیطی زاگرس مرکزی دوخته شود، وعده ای که باید منتظر ماند و دید که آیا محقق می شود و لرستان به وقتهای اضافه اجرای این طرح می رسد یا خیر!