«طلسم کوهستان» در بازار کتاب شکسته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه 10 جلدی «مش رمضون» که تاکنون پنج جلد از آن منتشر شده، نوشته محمد علیزاده ثانی و طنزآمیز است. «زیارت ننه» عنوان نخستین و «تاریخ بدشگون» دومین کتاب از این مجموعه‌ هستند.

«الاغ دم‌بریده» و «قدرت و قادر» عنوان سومین و چهارمین کتاب از این مجموعه هستند. زبان در این مجموعه طنزآمیز و گاهی زبان رسمی و گاه محاوره است اما به محاوره نزدیک‌تر می‌شود:

«سری به فاطی زدم داشت با دخترای همسایه بازی می‌کرد و همه رو بسیج کرده بود برا عروسکش خونه درست کنن. اصلا حواسش به من نبود. فریدعلی رفت چادرشون اون هم ریسمون برداشت با من راهی شد تا هیزم بیاره...»

در این مجموعه گاه، زبان طنزآمیز با به کار بردن واژه‌ها و اصطلاحاتی که چندان مودبانه نیست، به اشتباه گرفته شده: «آخه بشر چی بهت بگم که لایقت باشه؟ تو که فقط اون ناف ورقلمبیده‌ات رو می‌بینی از مرام و معرفت چی می‌فهمی!... نمی‌خوای اون مغز نخودیت رو به کار بندازی؟!...»

مجموعه مش رمضون، قرار است در 10 جلد منتشر شود و عنوان هرکدام از داستان‌ها با دیگری تفاوت دارد اما شخصیت‌ها یکی هستند و به نوعی داستان‌ها با هم همپوشانی دارند. این مجموعه را سحرناز جعفری تصویرگری کرده؛ تصاویری که بود و نبودشان تاثیر چندانی بر جذب مخاطب نمی‌گذارد و صرفا به نظر می‌رسد جنبه تزئینی دارند.

محمد علیزاده ثانی، نویسنده کتاب‌های«ماموریت 365 روز با مریخ» و «مش رمضون» است. از این نویسنده همچنین کتاب«قصه عکس» به دو زبان فارسی و انگلیسی و «آسایشگاه معتادان ابدی» به چاپ رسیده است.

«طلسم کوهستان» که عنوان پنجمین مجلد از مجموعه 10 جلدی مش رمضون است را انتشارات نزهت در 2000 نسخه و به قیمت 4000 توماتن منتشر کرده است.