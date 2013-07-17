چاپ کتاب دوم از مجموعه "مش رمضون"/ بدشگونی یقه تاریخ را گرفت

محمد علیزادهثانی، نویسنده کتابهای طنز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مجموعه کتاب "مشرمضون" گفت: قرار بر این است که این کتاب را در 10 جلد به انتشار برسانم که به نوعی همه داستانها به هم ربط دارند.
وی افزود: مجموعه اول چند ماه پیش به بازار آمد که عنوانش "داستانهای زیارت ننه" بود و قسمت دوم که چند روزی است به بازار عرضه شده با نام "تاریخ بدشگون" در اختیار علاقهمندان به کتاب قرار خواهد گرفت.
این نویسنده کلیت داستانها را دنبالهدار و به هم متصل دانست و بیان کرد: در این مجموعه هرچند که عناوین تکتک کتابها فرق میکند ولی شخصیتها یکی است و به نوعی داستانها همپوشانی دارند.
وی فقر کتابهای داستانی دنبالهدار در حوزه طنز را دلیل اصلی برای نگارش کتابهای "مش رمضون" عنوان کرد و گقت: با توجه به فضایی که بر رمانهای داخل کشور حاکم است، که فضایی به دور از طنازی است به فکر نوشتن کتابهای "مش رمضون" افتادم تا کمی آرامش را به خوانندههای ایرانی بازگردانم.
علیزادهثانی مشتری و مخاطب این سری کتاب را کودکان و نوجوانان دانست و بیان کرد: بچههای این داستان با وجود فقری که دارند با خوشبختی زندگی میکنند و به دور از فضاهای مجازی موجود در کشور و به دور از آدمهای تکبعدی که در جامعه امروز زیاد شدهاند در کنار هم زندگی خوبی دارند.
وی در مورد تصویرسازی این کتاب توضیح داد: وقتی کتاب را نوشتم نسخهای از آن را به خانم سحرناز جعفری که تصویرگر این سری کتابها است، دادم. وی بر اساس برداشت خود از داستان تصویرسازی میکند ولی تصویر روی جلد با توجه به عنوان کتاب کشیده میشود.
این نویسنده کتابهای نوجوانان در مورد آینده این کتاب بیان کرد: هشت شماره این کتاب آماده است که به تصویرگر ارائه شده و اکنون نیز در حال نگارش شمارههای 9 و 10 هستم.
علیزادهثانی در پایان گفت: قصد دارم در هر فصل یکی از این کتابها را به بازار نشر بفرستم که احتمالا تا پایان سال آینده همه کتابها چاپ و به دست علاقهمندان خواهد رسید.
این کتاب که در قطع جیبی از سوی نشر آذینه منتشر شده که به زبان طنز و محاوره به بیان داستان خود پرداخته است.
این مجموعه 10 جلدی به زودی در مجلدات دیگری با عنوان زیارت ننه، تاریخ بدشگون، الاغ دم بریده، قدرت قادر و طلسم کوهستان و ... منتشر میشود.
