خط اتوبوسهای تندرو در بزرگراه امام علی(ع) آغاز بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ،حسن آقایی با بیان اینکه پس از یک هفته تست سرد در خط 9 بی.ار.تی، این پروژه به عنوان بلند ترین خط سامانه اتوبوس های تندرو کشور که قابلیت اتصال شمال و جنوب شهر را فراهم ساخته صبح امروز شنبه سوم اسفند ماه مسافرگیری را آغاز کرده است، گفت: طی هفته گذشته و در روزهای افتتاح آزمایشی خط 9 بی آر تی شهروندان بیشتر از مسئولان شهری برای راه اندازی این خط عجله داشتند، لذا این خط از امروز با استقبال شهروندان آغاز بکار کرده است .

مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه بی ار تی بزرگراه امام علی(ع)را نیز مانند خط 5 مردم خودشان افتتاح کردند، گفت : استقبال شهروندان از خطوط بی ار تی نشان می دهد مردم از ترافیک بزرگراه ها خسته شده اند و راه نجات از ترافیک سنگین را در توسعه سامانه اتوبوسهای تندرو می دانند. به طوری که در بسیاری از نظرسنجی های صورت گرفته درصد بسیار زیادی از شهروندان خواستار گسترش حمل و نقل عمومی با اولویت مترو و خطوط بی.آر.تی هستند.

به گفته آقایی با راه اندازی خط 9 بی آر تی، تعداد خطوط اتوبوسرانی تندرو به 9 خط افزایش پیدا کرده و این به آن معناست که تا رسیدن به افق چشم انداز طرح جامع ترافیک تهران، تنها یک خط بی.آر.تی فاصله دارد.

وی تصریح کرد: پروژه احداث خط بی.آر.تی بزرگراه امام علی(ع) از یک مسیر درون شهری شمالی- جنوبی در شبکه ارتباطی محدوده شرق تهران با طولی در حدود 36 کیلومتر از بزرگراه ارتش (شهرک لاله، پایانه لاله) در شمالی ترین قسمت آغاز می شود و در ادامه از بزرگراه امام علی (ع) عبور کرده و در جنوبی ترین قسمت تا بزرگراه شهید کریمی (بلوار شهیددستواره، پایانه جوانمرد قصاب) ادامه می‌یابد.

مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران با اشاره به احداث 52 ایستگاه و 2 پایانه‌ مسیر خط 9 بی آر تی از ایستگاه‌های سبلان، اکبر نژاد، شهید مدنی، دماوند، صفا و ابراهیمی به عنوان 6 ایستگاه احداثی توسط سازمان مهندسی و عمران شهرداری در این پروژه یاد کرد و افزود: از مجموع 52 ایستگاه، 17 ایستگاه به صورت 2 طرفه و 35 ایستگاه به صورت یک طرفه است.

آقایی تصریح کرد: 13ایستگاه دو طرفه و 14 ایستگاه یک طرفه در بزرگراه شهید کریمی، 14 ایستگاه دو طرفه و 18 ایستگاه یک طرفه در بزرگراه امام علی(ع) و 13 ایستگاه یک طرفه در بزرگراه ارتش در این مسیر احداث شده است.

وی تاکید کرد: حرکت در راستای توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش ترافیک و آلودگی هوا از اهم اهداف اجرایی این پروژه است که با قابلیت جابه جایی 300 هزار نفر در روز تاثیر بسزایی در کاهش بار ترافیکی پایتخت داشت.