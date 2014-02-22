لزوم تكريم مفاخر/ ترجمه باعث آشنايي بيشتر مردم با جوامع مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمد حسيني شاهرودي ظهر شنبه در جريان ديدار با اعضاي كميته علمي و اجرايي همايش ملي مترجمان كرد ايراني مرحوم محمد قاضي و ابراهيم يونسي اظهار داشت: تجليل از مفاخر و چهره هاي برجسته در تمامي حوزه ها به ويژه فرهنگي يكي از نيازهاي اصلي جامعه است كه بايد به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد.

وي با بيان اينكه هر جامعه و ملتي با شناساندن چهره هاي برجسته و مفاخر خود در ميان ساير ملل و جوامع مطرح مي شود، افزود: سرمايه هاي انساني يكي از مهمترين ظرفيت ها براي معرفي هر جامعه اي به شمار مي رود و به همين دليل انتظار مي رود كه با برگزاري همايش ها و برنامه هاي مختلف فرصت معرفي براي اين چهره ها در جامعه فراهم شود.

نماينده ولي فقيه در استان كردستان ضمن تقدير از متوليان و برگزار كنندگان همايش ملي مترجمان كرد ايراني بيان كرد: برگزاري اين همايش در جاي خود قابل احترام است و انتظار مي رود كه بتوانيم با برگزاري همايش هاي اين چنين مفاخر و چهره هاي علمي را به اقشار مختلف مردم معرفي كنيم.

وي با بيان اين نكته كه سرمايه انساني و وجود چهره ها و همچنين مفاخر در تمامي عرصه ها يكي از ظرفيت هاي اصلي كشور به ويژه استان كردستان است، يادآور شد: مرحوم آقايان محمد قاضي و ابراهيم يونسي به دليل توانايي و تبحر در حوزه ترجمه و تاليف در قله اين عرصه حضور دارند و به همين دليل نيز برگزاري اين همايش ملي با محوريت آنها توجيه كاملي دارد.

حجت الاسلام حسيني شاهرودي به بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در سفر به كردستان اشاره كرد و افزود: معرفي كردن استان كردستان به عنوان يك استان فرهنگي رسالت مسئولان و مديران است و به همين دليل بايد ضمن بهره برداري از تمامي ظرفيت هاي در اختيار فرصت براي تقويت و اعتلاء برنامه هاي فرهنگي در كردستان فراهم شود.

وي به نگاه بلند دو مترجم كرد زبان در حوزه ترجمعه آثار به زبان فارسي اشاره كرد و گفت: وجود اين دو چهره و ساير مترجمان كردي كه در عرصه زبان فارسي فعاليت كرده اند نشان مي دهد كه خدمات كردها به زبان رسمي كشور فراوان است و به همين دليل است كه ايران اسلامي در قالبي يكپارچه به اقتدار كنوني رسيده و هر روز نيز در عرصه اي به موفقيت دست پيدا مي كند.

نماينده ولي فقيه با بيان اينكه فعاليت ها و خدمات صورت گرفته به زبان و ادب فارسي تنها مختص به يك قوم در كشور نيست، عنوان كرد: هر ملتي بايد به ظرفيت ها و توانمندي هاي خود توجه كند و به همين دليل است كه تكريم و تجليل از افرادي كه در راستاي اعتلاء كشور خود تلاش مي كنند يك امر لازم و ضروري است.

وي گفت: ترجمه در جامعه اهميت زيادي دارد چرا كه با تقويت اين مهم مي توان فرصت هاي بهتري را براي افزايش شناخت مردم از جوامع مختلف فراهم كرد و به همين دليل است كه تجليل از افراد برجسته در جامعه در اين بخش يك امر لازم و ضروري است.

حجت الاسلام حسيني شاهرودي در پايان یادآور شد: برگزاري همايش ملي مترجمان كرد ايراني بايد به مقدمه اي براي گسترش فعاليت هاي فرهنگي و هنري در استان كردستان تبديل شود.

در ابتداي اين نشست مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان كردستان گزارشي از روند برگزاري همايش ملي مترجمان كرد ايراني را ارائه كرد.