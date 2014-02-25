نمایشگاه کتاب و آثار هنری ویژه همایش ملی مترجمان کرد ایرانی در سنندج برپاشد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه و طي مراسمي با حضور جمعي از فعالان فرهنگي كردستان، اعضاي ستاد اجرايي و علمي همايش ملي مترجمان كرد ايراني، مدير كل كتابخانه هاي عمومي كردستان، نمايشگاه و آثار هنری ویژه همایش ملی بررسی آثار مترجمان کرد ایرانی شامگاه گذشته در گالری سوره پردیس سینما بهمن سنندج برپا شد

قلعه ی مالویل نوشته روبر مرل، فئودور داستایفسکی، ساده دل نوشته ولتر، سپید دندان جک لندن، داستان کودکی من نوشته‌ی چارلی چاپلین، مادر اثر ماکسیم گورکی، شاهزاده و گدا مارک تواین از جمله آثار ترجمه شده توسط محمد قاضی است که در این نمایشگاه عرضه شده است.

از جمله آثاری که توسط ابراهیم یونسی هم ترجمه و در نمایشگاه عرضه شده می توان به سه رفیق نوشته ماکسیم گورکی، آشیان عقاب کنستانس هون، سیری در نقد ادبیات روس، اسپارتاکوس اثر هواردفاست، آرزوهای بزرگ و خانه ی قانون زده چارلز دیکنز و سرگذشت یک اسب لئوتولستوی اشاره کرد.

یکی از موارد جالب توجه در این نمایشگاه تخصصی حوزه ادبیات وجامعه شناسی این بود که قبل از افتتاح رسمی آن و به محض چیدن کتاب ها مردم زیادی که بیشترهم قشر جوان بودند وارد فضای نمایشگاه شدند و اکثرا هم دست پر آنجا را ترک می کردند.

جمعیت در قسمت کتاب هایی که متعلق به دو مترجم نامدار کرد ابراهیم یونسی و محمد قاضی بود به حدی بود که برای دیدن این کتاب ها باید مدتی در نوبت می ایستادی، و هر کسی هم وارد نمایشگاه می شد کنجکاوانه به ازدحام ایجاد شده نگاهی می انداخت و به جمعیت حاضر می پیوست.

جوانی که کتاب "اگر بیل استریت زبان داشت نوشته‌‌ی جیمز بالدوین" را در دست داشت خطاب به دوستش گفت اصلا فکر نمی کردم این تعداد کتاب و رمان از نویسندگان برجسته دنیا توسط این دو مترجم کرد ترجمه شده باشند براستی چه خدمت والایی کرده اند که در همین زمان مسئول غرفه هم که شاهد سخنان این جوان بود گفت تاجایی که اطلاع دارم ابراهیم یونسی بیش از 90 اثر گرانبها را از خود به یادگار گذاشته است و این کتاب ها فقط نمونه‌ی کوچکی از آثار این دو مترجم کرد است.

نخست نمایشگاه آثار هنری در زمینه عکس،گرافیک و نقاشی توسط مسئولان و تعدادی از داوران همایش ملی مترجمان کرد ایرانی افتتاح و سپس روبان نمایشگاه کتاب نیز به دست یکی از پیشکسوتان حوزه ادبیات حاضر در مراسم بریده شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان در حاشیه برپایی این نمایشگاه در جمع خبرنگاران استان گفت: برپایی نمایشگاه کتاب و آثار هنری از جمله برنامه های جانبی همایش ملی بررسی آثار مترجمان کرد ایرانی که روز سه شنبه ششم اسفندماه جاری برگزار می شود، است.

اسماعيل احمدي کرد: این نمایشگاه ها به منظور معرفی آثار دو مترجم کرد برجسته ایرانی محمد قاضی و ابراهیم یونسی در گالری سوره سینما بهمن سنندج برپاشده است.

وی بیان داشت: در نمایشگاه کتاب حدود 300 عنوان که از این تعداد 37 عنوان کتاب از آثار محمد قاضی و ابراهیم یونسی، عرضه شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان اظهارداشت: در نمایشگاه آثار هنری نیز 36 اثر برگزیده از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه همایش در زمینه نقاشی، گرافیک و عکس به نمایش گذاشته شده است.

احمدی بیان داشت: این نمایشگاه از 5 اسفندماه جاری به مدت سه روز پذیرای بازدید علاقمندان است.

همايش ملي مترجمان كرد ايراني با محوريت بررسي آثار محمد قاضي و ابراهيم يونسي از امروز سه شنبه تا پنج شنبه در پرديس سينمايي بهمن سنندج برگزار مي شود.