افتتاح 3 پروژه عمرانی در دانشگاه رازی/ کرمانشاه میزبان نمایشگاه صنعت هسته ای

دکتر مهدی خدایی در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: سه پروژه عمرانی در دانشکده های دانشگاه رازی کرمانشاه شامل خوابگاه پردیس دانشکده کشاورزی کرمانشاه،مجتمع کلاس های پردیس باغ ابریشم ودانشکده اقتصاد و حسابداری افتتاح خواهند شد.

خدایی گفت: دو پروژه از 3 پروژه عمرانی یاد شده جزو مصوبات سفر مقام معظم رهبری بوده که در اویل هفته آینده افتتاح خواهند شد.

خدایی افزود: در مورد مجتمع کلاسها و خوابگاه پردیس دانشکده کشاورزی کار وگذاری پروژه به برنده مناقصه انجام و قرارداد نیز منعقد شده است. مناقصه پروژه دانشکده اقتصاد و حسابداری هم به زودی اجرا خواهد شد.

کرمانشاه میزبان نمایشگاه صنعت هسته ای

وی در ادامه گفت: از دهم تاچهادم اسفند ماه 92 نمایشگاه صنعت هسته ای به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه برپا خواهد شد که زمینه ساز آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان و اساتید این رشته با جدید ترین دستاورد های هسته ای کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: مطمئنا این نمایشگاه گامی مهم در ارتقا سطح علمی هسته ای دانشجویان و دانش پژوهان در این رشته خواهد بود که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به برگزاری همایش ملی جغرافیا در اسفند ماه سال جاری گفت: این همایش فرصت بسیار مغتنمی را در راستای بیان نقطه نظرات، حل مشکلات و آشنایی با آخرین دستاورد های علمی این رشته برای اساتید و دانشجویان فراهم می کند.