به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه کشورمان در مصاحبهای با شبکه MSNBC گفت: یک نکته را باید تأکید کنم؛ هیچ راهحل نظامی برای برنامه هستهای ایران وجود ندارد. این موضوع پیشتر آزموده شده است. حملات گستردهای به تأسیسات ما انجام شد، دانشمندان ما ترور شدند، اما نتوانستند برنامه هستهای ما را از بین ببرند. چرا؟ چون این برنامه به دست خود ما و دانشمندانمان توسعه یافته است.
تنها راهحل، دیپلماسی است
وی تصریح کرد: این فناوری متعلق به ماست و با بمباران و اقدام نظامی قابل نابودی نیست. تنها راهحل، دیپلماسی است. به همین دلیل آمریکا به میز مذاکره بازگشته و به دنبال توافق است. ما برای صلح آمادهایم، برای دیپلماسی آمادهایم، همانقدر که برای دفاع از خود نیز آمادهایم.
عراقچی گفت: اگر کسی به دنبال راهحل برای برنامه هستهای ایران است و میخواهد مطمئن شود این برنامه صلحآمیز باقی میماند، تنها مسیر، مذاکره و راهحل دیپلماتیک است.
وزیر امورخاجه بیان کرد: این گمانهزنیها درست نیست. ما اکنون با یکدیگر در حال کار هستیم. ما هیچ تعلیقی پیشنهاد نکردهایم و طرف آمریکایی هم درخواست «غنیسازی صفر» مطرح نکرده است. آنچه اکنون دربارهاش گفتوگو میکنیم این است که چگونه اطمینان حاصل شود برنامه هستهای ایران، از جمله غنیسازی، صلحآمیز است و برای همیشه صلحآمیز باقی میماند، و در مقابل ایران اقداماتی برای اعتمادسازی انجام دهد و تحریمها برداشته شود.
فقط به زبان احترام پاسخ میدهیم
عراقچی ادامه داد: اول از همه، ما مردم آمریکا را دشمن خود نمیدانیم، ما سیاستهای دولت آمریکا را علیه ایران خصمانه میدانیم، زمانی که این خصومتها متوقف شود،آنگاه شاید بتوانیم به نوعی روابط متفاوت بیندیشیم. ما فقط به زبان احترام پاسخ میدهیم.
وزیر امورخارجه کشورمان در پاسخ به این پرسش که رئیسجمهور ترامپ اغلب این برنامه را تماشا میکند، پیام شما به رئیسجمهور و اعضای کنگره چیست؟ گفت: پیام این است که دولتهای پیشین آمریکا تقریباً هر کاری علیه ما انجام دادهاند: جنگ، تحریم، مکانیسم ماشه و هر چیز دیگر. اما هیچیک نتیجه نداد، اگر با مردم ایران با زبان احترام صحبت کنید، ما نیز با همان زبان پاسخ خواهیم داد. اما اگر با زبان زور با ما سخن بگویند، ما نیز همانگونه پاسخ خواهیم داد. فکر میکنم ایرانیان نشان دادهاند مردمی با عزت هستند. ما فقط به زبان احترام پاسخ میدهیم. این همان روشی است که باید با ما سخن گفته شود و نتیجهاش را خواهند دید.
عراقچی در پاسخ به مجری که گفت مایلم بپرسم دیروز کلیپی از سخنان رئیسجمهور پخش کردیم، که میگفت توافق با ایران چیز خوبی خواهد بود. سپس ادامه داد که نرسیدن به توافق با ایران هم میتواند چیز خوبی باشد، که احتمال جنگ را تداعی میکند. میتوانید به ما بگویید فاصله ایالات متحده و ایران در حال حاضر برای دستیابی به توافق که بتواند از جنگ جلوگیری کند چقدر است؟ بیان کرد: بسیار سپاسگزارم از اینکه مرا دعوت کردید. چند روز پیش در ژنو گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم و توانستیم درباره موضوعات مرتبط با برنامه هستهای و تحریمهای آمریکا گفتگو کنیم و بر سر مجموعهای از اصول یا اصول راهنمای مذاکرات و شکل احتمالی یک توافق به تفاهم رسیدیم. سپس از ما خواسته شد پیشنویسی از یک توافق احتمالی تهیه کنیم تا در دیدار بعدی درباره آن پیشنویس گفتگو کنیم، مذاکره درباره متن آن را آغاز کنیم و امیدواریم به نتیجه برسیم. این مسیر پیش روی ماست و به نظرم این روند عادی هر مذاکره بینالمللی است و توافق کردیم این مسیر را دنبال کنیم.
هیچ راهحل نظامی برای برنامه هستهای ایران وجود ندارد
وزیر امور خارجه تأکید کرد: یک نکته را باید تأکید کنم این است که هیچ راهحل نظامی برای برنامه هستهای ایران وجود ندارد. این موضوع سال گذشته آزموده شد و حمله گستردهای به تأسیسات ما صورت گرفت. آنها دانشمندان ما را شهید و ترور کردند، اما نتوانستند برنامه هستهای ما را از بین ببرند.
عراقچی در همین رابطه ادامه داد: چرا؟ -هیچ راهحل نظامی برای برنامه هستهای ایران وجود ندارد- چون این برنامه به دست خود ما و دانشمندانمان توسعه یافته است. این فناوری توسط ما توسعه یافته و متعلق به ماست و با بمباران و اقدام نظامی قابل نابودی نیست. تنها راهحل، دیپلماسی است.
ما برای دیپلماسی و مذاکره آمادهایم همانقدر که برای جنگ آمادهایم
وزیر امور خارجه تصریح کرد: به همین دلیل است که آمریکا به میز مذاکره بازگشته و به دنبال توافق است. ما برای آن آمادهایم. ما برای جنگ آمادهایم و برای صلح هم آمادهایم. ما برای دیپلماسی و مذاکره آمادهایم همانقدر که برای جنگ آمادهایم.
عراقچی یادآور شد: فکر میکنم بار گذشته ثابت شد که ایران قادر است به بهترین شکل ممکن از خود دفاع کند، پس از ۱۲ روز جنگ، دشمنان ما چارهای جز درخواست آتشبس بدون قید و شرط نداشتند.
وی ادامه داد: اگر دوباره چنین کاری کنند، وضعیت همین خواهد بود. اگر به دنبال توافق هستند، اگر راهحلی برای برنامه هستهای ایران میخواهند، اگر میخواهند اطمینان حاصل کنند که برنامه هستهای ایران صلحآمیز است و برای همیشه صلحآمیز باقی میماند، تنها راهحل، مذاکره دیپلماتیک و دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک است.
وزیر امورخارجه در پاسخ به مجری که پرسید بدیهی است که گزارشهایی از هیئت آمریکایی و همچنین از هیئت ایران در برخی از مصاحبههای شما نیز نشان میدهد که شما در برخی موضوعات در مسیر مثبتی پیش رفتهاید اما یک موضوع همچنان محل اختلاف است. ایالات متحده خواهان تعلیق دائمی برنامه غنیسازی شماست. میدانم که ایران تعلیق چندساله پیشنهاد کرده بود. اما آمریکا خواهان توقف دائمی غنیسازی از سوی ایران است. آیا ممکن است ایران هرگز به چنین موضعی برسد، یعنی پذیرش آن موضع حداکثریِ تعلیق دائمی برنامههای غنیسازی خود؟ اظهار کرد: فکر میکنم این گمانهزنیهایی که مطرح کردید درست نیست. ما اکنون با یکدیگر در حال کار هستیم. ما هیچ تعلیقی پیشنهاد نکردهایم، طرف آمریکایی هم درخواست غنیسازی صفر مطرح نکرده است.
وی همچنین در برابر مجری که بیان کرد بسیار خوب، اجازه بدهید همینجا صحبت شما را قطع کنم. چنین چیزی گزارش شده است، بنابراین میخواهم برای کسانی که برنامه را تماشا میکنند و آن گزارشها را خواندهاند،موضع شما این است که ایالات متحده درخواست نکرده که غنیسازی بهطور دائمی تعلیق شود؟ آیا این همان چیزی است که میگویید؟ گفت: بله. آنچه اکنون دربارهاش صحبت میکنیم این است که چگونه اطمینان حاصل کنیم که برنامه هستهای ایران، از جمله غنیسازی، صلحآمیز است و برای همیشه صلحآمیز باقی خواهد ماند، و در مقابل، ایران اقداماتی برای اعتمادسازی انجام دهد تا تضمین کند برنامهاش صلحآمیز باقی میماند، و در مقابل، تحریمها لغو شود.
برنامه هستهای ایران صرفاً برای اهداف صلحآمیز است
وزیر خارچه در پاسخ به مجری که عنوان کرد آن اقدامات چیست، آقای وزیر؟ اکنون چه اقداماتی میتواند تضمین کند که برنامه هستهای ایران همواره صلحآمیز باقی بماند؟ پاسخ گفت: هم تعهدات فنی وجود دارد و هم تعهدات سیاسی و اقدامهای فنیای که باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود این برنامه صرفاً برای اهداف صلحآمیز است، و اکنون روی همین مسائل فنی کار میکنیم.
عراقچی افزود: به همین دلیل رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مذاکرات اخیر نقش بسیار سازندهای ایفا کرد تا از طریق ارائه پیشنهادهای فنی بتواند به حل این مسئله کمک کند. بنابراین قطعاً اقدامهای فنیای وجود دارد که میتوان انجام داد و تضمین کرد که برنامه ایران حتی نتواند منحرف شود این همان کاری است که در سال ۲۰۱۵ انجام دادیم، و معتقدم میتوانیم دوباره آن را انجام دهیم، حتی به شکلی بهتر.
وی تصریح کرد: این همان چیزی است که در حال حاضر روی آن کار میکنیم. من به تیم خود دستور دادهام، که روی جنبههای مختلف یک توافق احتمالی کار کنند. من در تماس مستقیم با رافائل گروسی هستم، پیشنهادات او را دریافت می کنم و همچنین با طرف گفتگوی خود ا«ستیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» در تماس هستم و هر زمان لازم باشد دوباره با هم خواهیم نشست تا ببینیم چگونه میتوانیم به توافقی عادلانه و منصفانه برسیم. همانطور که رئیسجمهور ترامپ نیز اشاره کرده، به باور من توافقی عادلانه و منصفانه دستیافتنی است، اما به نوعی خلاقیت و انعطافپذیری از سوی هر دو طرف نیاز داریم تا توافق در دسترس باشد، راهحل دیگری برای این مسئله وجود ندارد.
وزیر امورخارجه در پاسخ به این سوال که آقای وزیر، به نظر میرسد دو جدول زمانی متفاوت در جریان است که با یکدیگر در تعارض هستند. گمانهزنیهایی مطرح شده، رسانهها بسیار درباره آن حدس و گمان زدهاند در ایالات متحده و سراسر غرب، که ممکن است حملهای بهزودی، حتی همین آخر هفته، رخ دهد، اما پس از دیدار در روز دوشنبه، گفتید برای مدتی پیشنهاد متقابل دیگری تهیه خواهید کرد و آن را به آقای ویتکاف و جرد ارائه میدهید.به من بگویید کدام جدول زمانی درست است، بیان کرد: باید بگویم که اول از همه، هیچ ضربالاجلی وجود ندارد. ما فقط با یکدیگر گفتگو کردیم که چگونه میتوانیم به توافقی سریع برسیم، توافق سریع چیزی است که هر دو طرف به آن علاقهمند هستند. همانطور که میدانید ما تحت تحریم هستیم. بدیهی است هر روزی که تحریمها لغو شود، هرچه زودتر باشد برای ما بهتر است، بنابراین هیچ دلیلی برای به تأخیر انداختن توافق احتمالی نداریم یا وقتکشی، اصلاً چنین قصدی نداریم.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر، برای طرف آمریکایی نیز، رئیسجمهور ترامپ و تیمش علاقهمند به توافقی سریع هستند، بنابراین توافق کردیم با یکدیگر همکاری کنیم تا هرچه سریعتر به توافق برسیم. تنها پرسش این است که چگونه آن را به توافقی عادلانه تبدیل کنیم، توافقی برد-برد و منصفانه، و این بخش دشوار ماجراست. بدیهی است هر دو طرف منافع خاص خود و دغدغههای خود را دارند و وظیفه ما یافتن راهحلی است که منافع و نگرانیهای هر دو طرف را دربرگیرد. بنابراین ما در حال انجام وظیفه خود هستیم. امیدوارم کسانی که به دنبال جنگ هستند و میخواهند ایالات متحده را بار دیگر به جنگی غیرضروری و فاجعهبار بکشانند، موفق نشوند و اجازه دهند ما دیپلماتها با یکدیگر کار کنیم و راهحل دیپلماتیک پیدا کنیم که به باور من در دسترس است و میتواند در مدت کوتاهی حاصل شود.
عراقچی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر از نظر شما توافق برد-برد چه تعریفی دارد بر اساس گفتگوهایتان با ویتکاف و کوشنر و از نگاه آنها چگونه است؟ به نظر شما رسیدن به یک توافق برد-برد که بتواند از جنگ جلوگیری کند، چگونه خواهد بود؟ گفت: توافق برد-برد زمانی است که ایالات متحده کاملاً مطمئن باشد که برنامه هستهای ایران صلحآمیز است و صلحآمیز باقی خواهد ماند و در مقابل، تحریمها برای ایران لغو شود.
وی افزود: من به تجمع نظامی در اطراف کشورمان اشاره نمیکنم، زیرا این اقدام کاملاً غیرضروری و بیفایده است. راهحل دیپلماتیک در دسترس ماست. میتوانیم بهراحتی به آن دست یابیم. من در سالهای گذشته در این حوزه فعالیت داشتهام و با طرفهای مختلف مذاکره کردهام. میدانم که توافق دستیافتنی است اما باید عادلانه و مبتنی بر راهحل برد-برد باشد. گزینه نظامی فقط اوضاع را پیچیدهتر میکند و نه تنها پیامدهای فاجعهبار برای ما بلکه شاید برای کل منطقه و برای جامعه بینالمللی خواهد داشت که از تشدید تنشهای مختلف و جنگها در منطقه ما و فراتر از آن خسته شده اند.
