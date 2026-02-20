افزایش تراز دریاچه ارومیه؛ فاصله ۴ متری تا شرایط پایدار

احمد بایبوردی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اعلام کرد: تراز فعلی این دریاچه در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۷۰.۱۲ تا ۱۲۷۰.۱۸ متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ تا ۶۸ سانتی‌متر افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: وسعت سطح آب دریاچه نیز رشد قابل توجهی داشته و از حدود ۴۸۱ کیلومتر مربع به ۸۷۰ تا ۹۰۰ کیلومتر مربع افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط هیدرولوژیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.

بایبوردی، بارش‌های فراتر از میانگین بلندمدت (۷۰ تا ۱۱۵ درصد) و همچنین افزایش ورودی رودخانه‌ها تا حدود ۲۲ مترمکعب بر ثانیه را از مهم‌ترین عوامل این بهبود دانست و گفت: شرایط اقلیمی امسال نقش تعیین‌کننده‌ای در احیای مقطعی دریاچه داشته است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب برنامه‌های احیا تصریح کرد: طرح‌هایی مانند مدیریت مصرف آب، تثبیت نمکی و انتقال آب اثرات مکملی داشته‌اند، اما پایداری این روند همچنان به تداوم بارش‌ها، ذوب برف‌های بهاری و به‌ویژه اصلاحات ساختاری در بخش کشاورزی وابسته است.

وی در پایان تأکید کرد: با وجود بهبودهای اخیر، تراز فعلی دریاچه ارومیه هنوز حدود ۴ متر پایین‌تر از تراز بلندمدت قرار دارد و بدون مدیریت پایدار منابع آب و کاهش فشار بر مصارف کشاورزی، امکان تثبیت شرایط احیاشده وجود نخواهد داشت.