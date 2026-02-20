مرکز حقوق بشر غزه: تل آویو به دنبال غیر قابل‌ زیست کردن غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، مرکز حقوق بشر غزه با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به پیامدهای سیاست رژیم صهیونیستی برای تبدیل نوار غزه به منطقه‌ای غیر قابل‌ سکونت، اعلام کرد که هدف قرار دادن مستمر زیرساخت‌های انسانی و امدادی و گسترش دامنه بمباران‌ها علیه غیرنظامیان در غزه، بر اساس حقوق بین‌الملل مصداق عینی نسل‌کشی است.

این مرکز اعلام کرد حملات رژیم صهیونیستی از بیش از دو سال پیس تاکنون نهادهای امدادرسان، انبارهای کمک‌های بشردوستانه، نیروهای اورژانس و کادر درمانی را هدف قرار داده و این اقدامات نقض صریح اصول تفکیک و تناسب مندرج در کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ است.

در این بیانیه آمده است فشارهای میدانی و قانونی علیه آنروا تلاشی برای تضعیف ستون اصلی خدمات‌رسانی به حدود دو میلیون فلسطینی محسوب می‌شود و جلوگیری از فعالیت این نهاد به منزله مجازات جمعی آوارگان فلسطینی است.

مرکز حقوق بشر غزه تصریح کرد که از زمان آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، به‌ طور میانگین روزانه تنها ۲۵۹ کامیون وارد غزه شده که حدود ۴۳ درصد میزان توافق‌ شده است. این مرکز، محدودیت در ورود غذا، دارو و سوخت را مصداق مجازات جمعی ممنوعه مردم این منطقه طبق ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو دانست.

در ادامه بیانیه آمده است بیمارستان‌های غزه به دلیل ممانعت از ورود ژنراتور و قطعات یدکی در آستانه توقف کامل قرار دارند و صدها بیمار در بخش‌های مراقبت ویژه و نوزادان در دستگاه‌های انکوباتور با خطر جدی روبه‌رو هستند.

این نهاد تاکید کرد بستن گذرگاه‌ها، کنترل ورود اقلام حیاتی و جلوگیری از خروج بیماران و مجروحان، بیانگر استفاده از سیاست گرسنگی و فشار پزشکی به‌ عنوان ابزار سیاسی است.

مرکز حقوق بشر غزه از جامعه جهانی و دیوان کیفری بین‌المللی خواست برای توقف این روند و تسریع در روند تحقیقات و پاسخگویی اقدام فوری انجام دهند.