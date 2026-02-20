دانیاری: آمریکا و متحدانش در برابر اقتدار ایران جرأت خطا ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دانیاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گیلانغرب، با سفارش خود و نمازگزاران به تقوای الهی، با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: خدای متعال در قرآن، به‌ویژه در سوره مبارکه حجرات، ویژگی‌های انسان مؤمن و باتقوا را به‌صورت روشن بیان کرده و با واژه «إِنَّمَا» این حقیقت را گوشزد می‌کند که ایمان واقعی، بدون تحقق این شاخص‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: نخستین ویژگی مؤمنان واقعی، ایمان و اطاعت محض از خداوند و رسول اوست؛ مرحله‌ای که بسیاری از ما به‌صورت نسبی در آن قرار داریم، اما قرآن به این مقدار بسنده نمی‌کند و در ادامه می‌فرماید «ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا»؛ یعنی مؤمن واقعی کسی است که در مسیر ایمان، دچار تردید و عقب‌نشینی نمی‌شود و تا پایان راه استقامت دارد.

امام جمعه گیلانغرب با بیان اینکه استقامت، شرط اصلی تقواست، تصریح کرد: چه‌بسا افرادی که در آغاز مسیر ایمان، اهل عبادت و حتی نماز شب بودند، اما به دلیل تردید و سستی، در میانه راه متوقف شدند؛ در حالی که قرآن، استقامت بدون تزلزل را شاخص جدی مؤمنان معرفی می‌کند.

جهاد در میدان جدید؛ از جنگ نظامی تا نبرد رسانه‌ای

حجت‌الاسلام دانیاری با اشاره به بخش دیگر آیه «وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ» گفت: مؤمنان واقعی علاوه بر ایمان و استقامت، اهل مجاهدت هستند؛ مجاهدت با مال، جان، آبرو و حیثیت، و امروز این مجاهدت در گیلانغرب از جنگ نظامی به جنگ رسانه‌ای و فضای مجازی تغییر شکل داده است.

وی خاطرنشان کرد: مردم مقاوم غرب کشور در دفاع مقدس، در میدان جنگ نظامی کم نیاوردند، اما امروز دشمن با تغییر تاکتیک، جنگ توهین، تهمت و شایعه را در فضای مجازی به راه انداخته و قرآن کریم دقیقاً برای چنین شرایطی نسخه داده است که «لم یرتابوا»؛ یعنی عقب‌نشینی نکنید.

امام جمعه گیلانغرب با استناد به سوره مبارکه انعام آیه ۱۱۲ اظهار کرد: قرآن می‌فرماید برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار داده شده است و کسانی که امروز به مؤمنان، مقدسات، قرآن، پیامبر و ائمه اطهار(ع) توهین می‌کنند، مصداق روشن شیاطین انسانی هستند و این رفتارها ریشه قرآنی دارد.

سرنوشت توهین‌کنندگان و مجرمان از نگاه قرآن

وی با بیان اینکه تهمت‌زنندگان و هتاکان، در منطق قرآن مجرم محسوب می‌شوند، افزود: آیات صریح قرآن کریم تأکید دارد که این افراد هم در دنیا و هم در آخرت به عذاب الهی گرفتار خواهند شد و تاریخ نیز گواه است که خداوند انتقام خود را از مجرمان می‌گیرد؛ همان‌گونه که قاتلان و اهانت‌کنندگان به اهل‌بیت(ع) پس از واقعه کربلا، یکی پس از دیگری به سزای اعمال خود رسیدند.

حجت‌الاسلام دانیاری تصریح کرد: این افراد که پشت اکانت‌های ناشناس پنهان شده‌اند، بزدلانی هستند که جرأت حضور در میدان واقعی را ندارند و بسیاری از این فضاها، ساخته و پرداخته چند اکانت جعلی است، نه یک جریان مردمی واقعی.

وی با اشاره به آیات سوره آل‌عمران گفت: قرآن می‌فرماید منافقان داخلی، با بزرگ‌نمایی دشمن خارجی، قصد ترساندن مؤمنان را دارند، اما نتیجه این توطئه‌ها برای اهل ایمان، افزایش ایمان و توکل است؛ «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ».

هشدار قرآن به عقب‌نشینی و تکیه بر ظالمان

امام جمعه گیلانغرب با هشدار نسبت به عقب‌نشینی در برابر دشمنان تأکید کرد: قرآن صراحتاً می‌فرماید «وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا» و تکیه بر ظالمان، انسان را گرفتار آتش و غضب الهی می‌کند؛ کسانی که در میدان نبرد حق و باطل پشت می‌کنند، طبق آیات قرآن، مأوایشان جهنم خواهد بود.

وی افزود: دشمن امروز با جنگ روانی و رسانه‌ای به دنبال شکستن مقاومت مردم است، اما مؤمنان باید بدانند که پیروزی یا شهادت، هر دو در منطق قرآن، فوز عظیم است و مجاهدت در این مسیر، پاداشی عظیم نزد خداوند دارد.

ایران مقتدر و بی‌اعتنا به تهدیدات آمریکا

حجت‌الاسلام دانیاری در بخش سیاسی خطبه‌ها گفت: دشمنان، به‌ویژه آمریکا و متحدانش، با وعده‌های سراب‌گونه به دنبال ناامن‌سازی ایران هستند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران آن‌قدر مقتدر است که در برابر ابرقدرت‌ها سر خم نکرده و نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: مواضع شجاعانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب، مصداق روشن «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ وَرُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» است و امروز دنیا شاهد اقتدار ایران اسلامی و تغییر آرایش از پدافندی به آفندی در برابر تهدیدات توخالی آمریکاست.

امام جمعه گیلانغرب تأکید کرد: اگر آمریکا و متحدانش دست از پا خطا کنند، جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت، پاسخ قاطع و نابودکننده‌ای خواهند داد و این انقلاب، به‌فضل الهی، پرچم خود را به دست صاحب اصلی‌اش، حضرت ولی‌عصر(عج) خواهد سپرد.

توصیه‌های عبادی و اجتماعی در آستانه ماه رمضان

وی در ادامه، با دعوت مجدد نمازگزاران به تقوای الهی، بر اهمیت روزه‌داری، کسب روزی حلال، مبارزه با هوای نفس و حفظ حرمت ماه مبارک رمضان تأکید کرد و گفت: قرآن کریم روزه را ابزار اصلی رسیدن به تقوا معرفی کرده و بی‌احترامی به این ماه، گناهی سنگین است.

حجت‌الاسلام دانیاری با اشاره به فضیلت اطعام در ماه رمضان، از خیرین خواست در پویش‌های کمک مؤمنانه و افطاری دادن به نیازمندان مشارکت فعال داشته باشند و از مسئولان شهرستان نیز خواست با نظارت جدی بر بازار، از گرانی بی‌دلیل و احتکار جلوگیری کنند.

امام جمعه گیلانغرب در پایان، با اشاره به مطالبه جدی مردم درخصوص توسعه مرز سومار، تأکید کرد: انتظار مردم این است که جلسات و وعده‌ها به اقدامات عملی منجر شود و توسعه این مرز، به اشتغال، امنیت و رونق اقتصادی واقعی برای شهرستان گیلانغرب بینجامد.