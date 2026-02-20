نام نویسی بیش از ۸ هزار نفر در انتخابات شوراهای روستایی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جهانگیری اظهار کرد: از این شمار آقایان با ۷ هزار و ۲۷۶ نفر ۹۰ درصد و بانوان با ۸۵۲ نفر ۱۰ درصد ثبت نام کنندگان هستند.

جهانگیری افزود: نام نویسی از ۲۴ بهمن آغاز شد و تا ساعت ۲۲ امشب هم ادامه می‌یابد.

وی گفت: متقاضیانی که به هر دلیلی هنوز نام نویسی نکرده‌اند تا پیش از این ساعت از طریق درگاه پنجره واحد وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir نام نویسی کنند.

وی گفت: شرط سنی حداقل ۲۵ سال، و مدرک تحصیلی در روستاهای با جمعیت ۲۰۰ خانوار سواد خواندن و نوشتن، و بیش از ۲۰۰ خانوار دیپلم است.

دبیر ستاد انتخابات هرمزگان افزود: داوطلبان در هزار و ۴۲۱ روستا، برای چهار هزار و ۵۰۱ کرسی رقابت می‌کنند.

جهانگیری گفت: هزار و ۲۸۱ روستا در هرمزگان دارای سه کرسی و ۱۳۹ روستا نیز دارای ۵ کرسی در انتخابات هستند.

به گفته دبیر ستاد انتخابات هرمزگان نام نویسی از داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ایی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مرکز استان هم از ۲۹ بهمن آغاز شده و تا دوم اسفند ادامه می‌یابد.

در رقابت‌های میاندوره ایی یک نفر به جمع نمایندگان مرکز استان در مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.

انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها و میاندوره ایی مجلس شورای اسلامی در هرمزگان نیز همزمان با سراسر کشور ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.