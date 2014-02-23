به گزارش خبرگزاری مهر، گذر از آموزش به یادگیری سازمانی، کارکردهای غنی سازی شغل، توسعه شغلی و بالندگی سازمانی در توسعه منابع انسانی، تئوری ها و مدلهای نوین آموزش و توسعه منابع انسانی، ایجاد سازمانهای یادگیرنده و توسعه قابلیتهای سازمان، رویکردهای نوین در مدیریت استعداد کارکنان و مدیران، آموزش و توسعه سرمایه انسانی وجایگاه آن در مدیریت دانش، جایگاه فناوریهای نوین و شبکههای اجتماعی در توسعه سرمایههای انسانی، الگوهاي كاربردي و تجربه برتر در خصوص نظام توسعه و توانمندسازی سرمایههای انسانی، جايزه ملي تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی و الگوهاي كاربردي همسوسازي استراتژي هاي يادگيري وتوسعه با استراتژي سازمان از جمله محورهاي اين كنفرانس بود.
سید احمد طباطبایی رئيس اين کنفرانس گفت: اين کنفرانس خواهان رشد، توسعه و تعالی استعدادها، مهارتهای مدیریتی و شایستگی های فردی مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی، بنگاههای کسب وکار ، شرکتهای دولتی وخصوصی درجهت انجام وظایف و ماموریتهای سازمان و ارزش آفریني برای جامعه درابعاد مختلف فردی، گروهی، سازمانی، ملی و بین المللی است.
وي افزود: امید می رود این کنفرانس بتواند با توسعه چشم انداز، بهبود دانش ، توانایی و مهارت کاربردی ودانشی و همسوسازی استراتژیهای یادگیری و توسعه با استراتژیهای سازمان، افزایش تعهد حرفه ای، ارائه روشهای همسو با ارزشهای فکری ومعنوی جامعه، مبنای اخلاقی و قانونی مستحکمی را در جهت دستیابی به اهداف مشترکی چون توسعه سرمایه انسانی، توسعه خلاقیت ونوآوری ، برآورده ساختن نیازهای رو به رشد مشتریان وخدمات گیرندگان، توسعه توانایی برقراری ارتباط موثر و روشن با آنان، ترویج یا گسترش تمایل به رشد و پرورش اعضای سازمان ، توسعه مهارتهای شخصی چون انعطاف پذیری وتوانایی سازگاری و کار موثر در شرایط مختلف، بهبود فرآیندهای مدیریتی، ارتقای دانش و مهارتهای کاربردی به ويژه توسعه نگرش و بینش در چارچوب صلاحیتها و شایستگیهای حرفه ای موثر واقع شود.
ايجاد بستر مناسب براي ارائه آخرين يافته هاي علمي، پژوهشي و تسهیم برترین تجارب، آرا و ايدههاي مرتبط به محور و موضوعات اصلي کنفرانس و فراهمسازی امکان عملیاتی شدن آنها، گردهمايي سالانه اعضاي حقيقي وحقوقي انجمن و دیگر خبرگان و علاقه مندان عرصه آموزش و توسعه سرمایه انسانی و ایجاد فضای تعامل و تبادل حرفهای و تقدیر از تجارب و تلاشهای سازمانیهای ایرانی در عرصه آموزش و توسعه کارکنان و ارایه نتایج ارزیابی اولین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه از جمله اهداف اين كنفرانس محسوب ميشد.
همچنين اباصلت خراساني رئس انجمن علمی آموزش و توسعه سرمایه های انسانی در اين مراسم گفت: جهان همواره در حال تحول و تغییر است. هر چه زمان میگذرد، بر سرعت و گستره تغییرات و تحولات افزوده میشود، بهویژه هنگامی که با مسائلی چون توسعه فنآوری اطلاعات و نیز چالش بزرگی مانند جهانی شدن همراه هستیم. رقابتهای اقتصادی و صنعتی میان کشورهای جهان آنها را بر آن داشته تا با نگاه به آینده، دست به برنامهریزی برای توسعه و رفاه جوامع خود زنند.
وي افزود: در این راستا، دسترسی به اطلاعات و دانش و توانمندسازی جامعه در این راه و از همه مهمتر، کاهش فاصله دانش میان قشرهای مختلف جامعه از یکسو و نیز میان کشورهای جهان ما را بر آن میدارد که اهتمام جدیتری به آموزش و توسعه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی داشته باشيم كه بدون شک می تواند میتواند نقش مؤثری در زندگی فردی و اجتماعی افراد در جهت ایجاد توانمندیهای دانشی برای زندگی در قرن بیست و یکم داشته باشد.
اولین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی با هدف تبادل اندیشه در زمینه مسائل و چالشهایی که این حوزه سازمانی در آینده با آنها روبرو خواهد شد، برگزار شد و با توجه به آنکه این کنفرانس نخستین رخداد حرفه ای از نوع خود در بخش آموزش و توسعه سازمانها در ایران است، تلاش کرد به شکلی واقع بینانه به طرح مسائل و چالشها بپردازد تا اساتید، متخصصان،مدیران، کارشناسان و دانشجویان این حوزه بتوانند درک نسبتاً درستی از تحولات و تغییرات کنونی و آتی این حرفه و رویکردهای علمی و حرفهای مناسب آن در آینده کسب کنند.
در روز پاياني اين كنفرانس جایزه ملی تعالی سازمانی به شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت فولاد خوزستان، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، بانک پارسیان، شرکت فولاد هرمزگان و بانک انصار تعلق گرفت.
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